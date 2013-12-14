'Uzan ailesinin gizli serveti ortaya çıkarıldı' iddiası

Uzanlar’ın gizli malvarlığının kısmen ortaya çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, Motorola’nın girişimiyle başlatılan soruşturmada Uzan ailesinin Ürdün’de kurduğu paravan bir bankayla Avrupa’da işlem yaptığı ortaya çıktı.

Sahibi olduğu İmar Bankası'nda devletten hesap saklamak üzere çifte kayıt sistemi kurduğu ve Çukurova Elektrik ile Kepez Elektrik'te usulsüz işlemler yaptığı saptanan, ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm mallarına 2003-2004’te el konulduktan sonra dört yıl önce Fransa’ya sığınan işadamı ve eski medya patronu Cem Uzan ve ailesinden 2.5 milyar dolar alacağı olduğunu belirtip bunun peşine düşen Motorola ile Uzanlar arasında yıllardır devam eden kavgada yeni bir gelişme yaşandı.

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş’ın haberine göre, geçen Eylül ayında Uzan ailesinin Ürdün’de kurduğu paravan bir bankayla Avrupa’da işlem yaptığını tespit ederek 6 Avrupa bankasına, ‘Uzanlar ve malvarlıklarıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri bize gönderin’ diye karar alan ABD’li yargıç Jed Rakoff‘un Uzan ailesini köşeye sıkıştıracak bir başka karar daha aldığı ortaya çıktı.

'Motorola şikayet etti'

2007 yılında Uzanlar’ın Motorola’ya 3.1 milyar dolar tazminat ödemesine hükmeden Rakoff’un, Motorola’nın ‘Tahsilat yapamadım’ şikayeti üzerine Motorola’ya Uzanlar’ın dünya genelindeki malvarlığını araştırmak için ‘istihbarat toplama’ yetkisi verdiği anlaşıldı.

Bu yetkiyle Motorola, başta Singapur, Ürdün, Hong Kong ve ABD olmak üzere birçok ülkede Uzanlarla ilişkisi olan şirketlerin Cem Uzan başta olmak üzere aile üyeleri ve Uzanlar’ın yöneticileriyle e-mail yazışmalarını ele geçirmek için girişim başlattı. Amaç yazışmalar aracılığıyla Uzan Ailesi’nin gizlediği malvarlıklarını ortaya çıkarmaktı.

'Uzan Properties'

Mart ve Mayıs aylarında Rakoff’un aldığı gizli kararlar Google, Microsoft, Yahoo ve AOL’e iletildi ve Uzan Ailesi’nin e-mail yazışmalarının tamamını Motorola’ya göndermeleri istendi. Motorola elde ettiği bilgilerle ‘Uzan Properties’ (Uzan malvarlıkları) ve ‘Uzan proxies’ (Uzanlar adına işlem yapan kişiler) listeleri oluşturarak mahkemeye sundu. Mahkeme de Uzanlar’a ait olduğu belirlenen ABD içindeki malvarlıklarının açık artırma usulüyle satılarak elde edilen gelirin Motorola’ya aktarılmasına karar verdi.

'Uzanlar FBI’a şikayet etti'

Motorola’nın bu girişimi sonrası Uzanlar hemen karşı atağa geçti. Cem Uzan ve Hakan Uzan kardeşler FBI’a, ABD Adalet Bakanlığı’na, New York Savcılığı’na ve Hong Kong’daki resmi kurumlara Motorola’nın aleyhinde, ‘yasadışı elektronik casusluk’ suçlamasıyla şikayette bulundu. Ancak yargıç Rakoff aldığı yeni kararla Uzan Ailesi’nin suçlamalarının temelsiz olduğu kararına vardı. Rakoff, “Tipik Uzan taktikleriyle mahkemeyi oyalamaya çalışıyorlar. Motorola tamamen yasal bir şekilde Uzan Ailesi’nin malvarlığı hakkında bilgi toplamıştır. Eğer Uzanlar’ın buna bir itirazı varsa New York’a gelir mahkemeye sözlü olarak bu itirazlarını dile getirirler” dedi.