Uzan'ın yalısına taşındılar

Şehrazat (Bergüzar Korel) ve Onur’un (Halit Ergenç)’in düğünüyle sezon finalini yapan “Binbir Gece” dizisi sevenlerini merak içinde bırakmıştı. Şehrazat’ın gelinliğiyle kanlar içinde yere düşmesi ile sezon finali gerçekleşmişti.



Yeni sezon çekimlerine başlayan dizide ki en büyük yenilik, çekimlerin gerçekleştirdiği villanın değiştirilmesi oldu.



Binbir Gece’yi Arap ülkelerine satmaya hazırlanan yapımcı firma TMC, Araplar’ın hayran olduğu Boğaz’da yalı arayışı içine girdi.



Çivi çakmak bile yasak



Araplar’ın beğeniyle izlediği Gümüş dizisinin çekimlerinde kullanılan tarihi Abud Yalısı gibi bir yer arayan yapımcı firma TMC, kısa sürede amacına ulaştı. Şirket, Kemal Uzan’ın 17 yıl konut olarak kullandığı, 4 yıl önce TMSF’nin el koyduğu Yeniköy’deki Ahmet Afif Paşa Yalısını kiraladı; ancak TMSF 95 yıllık geçmişi olan yalının çeşitli şartlarla dizi setine dönüştürülmesine izin verdi. Bu şartlardan en önemlisi ise 1 çivi bile çakılmaması oldu. Hatta TMSF bunun için bir çalışanını da çekimler boyunca yalıda bulunması için görevlendirdi.



TMC Haziran sonuna kadar kiraladığı yalı için TMSF’ye her ay 30 bin YTL ödeyecek. Bu yalı dizide nikah masasına oturan Onur ve Şehrazat’ın aşk yuvası olacak. Dizinin ana karekterleri Şehrazat ve Onur evlendikten sonra yeni hayatlarını burada sürdürecek.



Yalıya El Thani de talip oldu



Kemal Uzan’ın 17 yıl yaşadığı Ahmet Afif Paşa yalısı, mimarisi ve büyüklüğü itibariyle İstanbul Boğazı’nın eşsiz yapılarından biri. Nokta Dergisi’nde yayınlanan haberde, yalıya yaklaşık 40 milyon dolar değer biçildiği belirtildi. 3 bin 700 metrekare arsa üzerine kurulan yalının arkada 17 bin 500 metrekarelik bir de korusu mevcut. Bir zemin, iki normal ve bir çatı katından oluşan yalının toplam 21 odası mevcut. Bunun yanında dört seyir kulesi ve her katta sofalar bulunuyor. 95 yıllık bir geçmişi olan yalıya Katar Emiri Şeyh El Thani’ni de talip oldu.









