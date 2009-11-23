Uzan'ın sevgililerini anlatırsak küt diye vururlar

VJ Bülent: Ben iki kişi biliyorum hakikaten ciddi şeyler. Bildiğim şeyleri fazla da konuşmaktan çekiniyorum.VJ Bülent: Bir mi?VJ Bülent: Ben isim ve meslek veremem gerçekten ama bildiğim, duyduğum birçok şey vardı.Yıldo: Tekneye gidiyorduk. Bizim gözümüzü bağlıyorlardı.Yıldo: Orada sunucu olmasa da çalışanlar vardı.Yıldo: Çok ağır konular, vuruluruz. Evden çıkarken küt diye vuruluruz.VJ Bülent: Yıldo ne biliyorsa doğru.Yıldo: Bunları anlatmamız için ‘trak’ diye indireceksiniz balyaları, bak ondan sonra nasıl konuşuyoruz. Ondan sonra kurşunu yesek de acıtmaz.VJ Bülent: Biz sadece saygımız ve sevgimizden konuşmuyoruz.