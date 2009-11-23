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Uzan'ın sevgililerini anlatırsak küt diye vururlar

VJ Bülent ve Yıldı katıldıkları programda eski patronları Cem Uzan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundurlar

23 Kasım 2009 02:00

Önceki gece Star TV'de yayınlanan" Ya Şimdi Ya Hiç" programına konuk olan VJBülent ve Yıldo,eski patronları Cem-Hakan Uzan kardeşlerin özel hayatları hakkında ilginç iddialarda bulundular. İşte o sözler:

Star TV’de o dönem kim aşk yaşardı Cem Uzan’la?

VJ Bülent: Ben iki kişi biliyorum hakikaten ciddi şeyler. Bildiğim şeyleri fazla da konuşmaktan çekiniyorum.

- Uzan’ın bir sevgilisi vardı sonuçta.

VJ Bülent: Bir mi?

- Mesleği neydi? Haber spikeri mi?

VJ Bülent: Ben isim ve meslek veremem gerçekten ama bildiğim, duyduğum birçok şey vardı.

Yıldo: Tekneye gidiyorduk. Bizim gözümüzü bağlıyorlardı.

- Star’da sunucu mu?

Yıldo: Orada sunucu olmasa da çalışanlar vardı.

- Anlatır mısın sevgilisini?

Yıldo: Çok ağır konular, vuruluruz. Evden çıkarken küt diye vuruluruz.

VJ Bülent: Yıldo ne biliyorsa doğru.

- Hakan Uzan hakkında biliyor musunuz bir şeyler?

Yıldo: Bunları anlatmamız için ‘trak’ diye indireceksiniz balyaları, bak ondan sonra nasıl konuşuyoruz. Ondan sonra kurşunu yesek de acıtmaz.

VJ Bülent: Biz sadece saygımız ve sevgimizden konuşmuyoruz.

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