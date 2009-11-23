Uzan'ın sevgililerini anlatırsak küt diye vururlar

Önceki gece Star TV'de yayınlanan" Ya Şimdi Ya Hiç" programına konuk olan VJBülent ve Yıldo,eski patronları Cem-Hakan Uzan kardeşlerin özel hayatları hakkında ilginç iddialarda bulundular. İşte o sözler:Star TV’de o dönem kim aşk yaşardı Cem Uzan’la?
VJ Bülent: Ben iki kişi biliyorum hakikaten ciddi şeyler. Bildiğim şeyleri fazla da konuşmaktan çekiniyorum. - Uzan’ın bir sevgilisi vardı sonuçta.
VJ Bülent: Bir mi?- Mesleği neydi? Haber spikeri mi?
VJ Bülent: Ben isim ve meslek veremem gerçekten ama bildiğim, duyduğum birçok şey vardı.
Yıldo: Tekneye gidiyorduk. Bizim gözümüzü bağlıyorlardı.- Star’da sunucu mu?
Yıldo: Orada sunucu olmasa da çalışanlar vardı.- Anlatır mısın sevgilisini?
Yıldo: Çok ağır konular, vuruluruz. Evden çıkarken küt diye vuruluruz.
VJ Bülent: Yıldo ne biliyorsa doğru.- Hakan Uzan hakkında biliyor musunuz bir şeyler?
Yıldo: Bunları anlatmamız için ‘trak’ diye indireceksiniz balyaları, bak ondan sonra nasıl konuşuyoruz. Ondan sonra kurşunu yesek de acıtmaz.
VJ Bülent: Biz sadece saygımız ve sevgimizden konuşmuyoruz.