Uzan'a 'orman işgalinden' 1 yıl 8 ay hapis

Bir süredir kendisinden haber alınamayan Cem Uzan'a, hakkında orman işgali iddiasıyla açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Pamukova Sulh Hukuk Mahkemesinde orman alanı işgali iddiasıyla görülen davada, Cem Uzan ve çalışanı Muzaffer Salih Pilav 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Cem Uzan’dan bir süredir haber alınamıyordu.



TMSF'nin talebine ret



Öte yandan, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, ''dosyadaki delillerin henüz toplanmamış olması, sanığın delil karartma ihtimalinin bulunması, kaçma şüphesi olması ve zimmet suçundan yargılanması'' nedeniyle Cem Uzan hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılması talebini uygun görmedi.



TMSF'nin avukatlarınca hazırlanan, Cem Uzan'ın annesi Melahat Uzan ve kız kardeşi Ayşegül Akay Uzan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıkla ''özel banka parasını zimmete geçirmek'' suçundan yargılanan Cem Uzan ile ilgili bazı taleplerin yer aldığı dilekçe, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.



Mahkeme kararında, 4 Mart'taki tensip tutanağında Uzan'ın yurt dışına çıkışının yasaklandığı, 25 Haziran'daki duruşmada da savunmasının alındığı ve diğer sanıklarla duruşmadan vareste tutulma talebinin kabul edilmediği belirtilerek, 16 Eylül tarihli duruşmaya gelmeyen Cem Uzan, annesi ve kız kardeşi hakkında duruşmalardan vareste tutulmaları yönünde karar verilmediği vurgulandı.



Kararda, 10 Kasım'da yapılacak duruşmaya gelmeleri için bu kişilerin adlarına çağrı kağıdı çıkartıldığı, bu çağrı kağıtlarına ilişkin cevabın dosyaya dönmediği de belirtilerek, ''Duruşmanın 10 Kasım'da yapılacağı ve Cem Uzan'ın mahkememizce inceleme yapılan bu tarih itibariyle yurt dışına çıkış yasağı kararını ihlal ettiği hususunda, gazete haberleri dışında maddi delil sunulmadığı göz önüne alınarak, Uzan ile ilgili müdahil vekilinin dilekçesindeki taleplerin yerinde olmadığı'' kaydedildi.



Mahkemenin kararında, TMSF'nin taleplerinin 10 Kasım'daki duruşmada tekrar incelenip, değerlendirileceği ifade edildi.