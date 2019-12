Uzan çifti Amerika'da boşandı

“Uzan çifti New York Mahkemesi’nde boşandı, kararı öğrenen Alara Uzan’ın annesi Meryem Koçibey torunlarını Paris’ten İstanbul’a kaçırdı”







Cem Uzan ve Alara Uzan (Koçibey) 31 Ekim 1997’de New York’ta avukatlık bürosunda evlilik sözleşmesi imzalamış yan Cem Uzan ve Alara Uzan 5 Kasım 1997 günü de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde nikah kıydırmıştı.



Cem-Alara Uzan çiftiyle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Ancak 12 yıllık evli çift için bu sefer iddialar oldukça ciddi. Alara Uzan’ın çevresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yakınının iddiaları şöyle:



- Cem Uzan New York Mahkemesi’nde evliliği içerisinde ihanete uğradığını, eşinin Yunanlı futbolcu ve genç bir işadamı ile ilişkisini mahkemede kanıtladı.



- Cem Uzan, Alara Uzan’ın E., Z., S., ve A. isimli kız arkadaşlarıyla birlikte tatil amaçlı gittiği, Atina, Amsterdam, Beyrut ve Phuket Adası’nda da gizli ilişkilerini sürdürdüğünü ispatladı.



- Bunun üzerine mahkeme evlilik birliğinin temelden sarsıldığına kanaat getirerek, çiftin boşanmasına karar verdi.



- Yapılan sözleşme gereği Alara Koçibey’e tek kuruş ödenmedi.



- Evlilikte aldatma söz konusu olduğu ve ispatlandığı için mahkeme çocukların velayetini babaya verdi.



- Ancak hukuki süreç devam ediyor. Kararın tenfiz edilmesi gerekiyor. (Tenfiz: Yabancı ülkede alınan icrai kabiliyeti haiz bir mahkeme kararının Türkiye’de yerine getirilmesi. Yani kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için hukuki sürecin tamamlanması gerekiyor)

- Alara Uzan, boşanmanın gerçekleştiği ve çocukların velayetinin babaya verildiğini öğrenir öğrenmez annesi Meryem Koçibey’i aradı.



- Meryem Koçibey, Paris’ten torunlarını alıp apar topar İstanbul’a getirdi.



- Alara Uzan, annesinin ardından uçağa atlayıp Paris’ten ayrıldı.



- Annesinin Ulus’taki evine yerleşen Alara Uzan, 35 metrekarelik stüdyo dairesinde geleceğini şekillendirmeye çalışıyor.





İddialar planlı mı?



Uzan çifti ile ilgili son iddialar böyle. Ancak özellikle ihanet söylentisini, Alara Uzan’la nikahtan önce evlilik anlaşması imzalayan Cem Uzan’ın, anlaşmanın hükümlerini ortadan kaldırmak için ortaya attığı da iddia ediliyor. Çünkü nikahtan 5 gün önce yapılan sözleşmeye göre, Alara Uzan eşini aldatmadan geçirdiği her yıl için milyon dolarla konuşulan bir para alacaktı. İhanet olmadan boşanma halinde Alara Uzan yasal hakkının dışında sözleşme gereği 30-40 milyon doları bulan bir parayı hak kazanacaktı. İhanette ise Alara tüm haklarını kaybedecek, üstüne bir de Cem Uzan’a tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Yaşanan tüm bu gelişmeler ve ortaya atılan iddialar Cem Uzan’ın eşine para vermemek için bir planı mı? Yoksa Alara Uzan gerçekten eşini aldattı mı? Bu soruların cevabını zaman gösterecek.