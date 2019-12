Uzan, 1.5 ay çiftliğine kapatmış

T24 - Nez, Cem Uzan’ın kendisini 1.5 ay çiftliğine kapattığını, bu sayede albümünü eşi benzeri görülmedik şekilde hazırladığını açıkladı.









* Radyo Klas’ta yayınlanan Michael Show’da konuşan Nez, müzik dünyasına girerken Uzan’ın kendisini albüm teklifi yapmak için bir uçakla çiftliğine götürdüğünü ve 1.5 ay boyunca hiçbir yere çıkartmadığını söyledi.



* Bu sürede çalıştığını belirten Nez, ilk albümünü Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir şekilde hazırladığını vurguladı.



* ‘Nez Zamanı’ isimli single’ını yeni çıkaran Nez şunları söyledi: “Ben o gün nereye gidiyorum dedim, Dallas sanki. Her an Ceyar çıkacak gibiydi... Her yerde korumalar vardı... Bir şey istemedim, elimde bir albümle hiçbir yere gitmedim. Onlardan albüm teklifi geldi.”



* EurovIsIon’da Türkiye’yi temsil etmenin hayalini kurduğunu belirten Nez, “Doğu-Batı sentezi yaparım. Ülkemizin enstrümanlarını ön plana çıkartırım. İngilizce söylerim... Türkçe de söylerim” dedi.