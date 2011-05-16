-UZAKTAN LABORATUVARLA DENEY ARTIK MÜMKÜN ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Atılım Üniversitesi, dünyanın herhangi bir noktasından internet üzerinden bilimsel deneylerin yapılabildiği milyonlarca dolarlık cihaza sahip laboratuvar sistemi kurdu. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen proje kapsamında kurulan bilgisayar sistemi, laboratuvardaki cihazları 7 gün 24 saat çalıştırıyor ve sonuçları internet üzerinden kullanıcıya gönderiyor. Kullanıcı bu yolla laboratuvara girmeden deneylerini istediği zaman yapabiliyor. AA muhabirine bilgi veren Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, üniversitesinin öğretim üyelerinden Dr. Ali Kara, Dr. Elif Aydın ve Dr. Mehmet Efe Özbek'ten oluşan araştırmacıların Elektrik-Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarını internet ortamına taşıdıklarını anlattı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuvarı ERRL) projesine katılan üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin projeyi hayata geçirdiğini bildiren Çağıltay, projenin hedefinin uzaktan laboratuvar teknolojilerinin desteği ile eğitim-öğretim ortamlarının verimliliğini artırmak olduğunu söyledi. ERRL projesi ile yüksek teknoloji ürünü olan radyo haberleşme laboratuvarı cihazlarına internet aracılığıyla uzaktan erişimin sağlandığını belirten Çağıltay, dünyanın farklı yerlerinde bulunan kullanıcıların istedikleri yerden, istedikleri anda kendi bilgisayarlarını kullanarak laboratuvardan web-tabanlı çeşitli deneyleri gerçekleştirebildiğini kaydetti. Telekomünikasyon endüstrisindeki hızlı gelişmeler ve kablosuz haberleşme ağlarının yaygınlaşmasıyla telekomünikasyon radyo haberleşmesi alanında teknik eleman ihtiyacının da arttığına işaret eden Çağıltay, diğer taraftan, bu alanda çalışan mühendis ve yöneticilerin radyo haberleşmesi konusunda kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmeye başladıklarını dile getirdi. -7 GÜN 24 SAAT FARKLI DİLLERDE HİZMET- Kullanıcıların 7 gün 24 saat internet üzerinden laboratuvarlara erişebildiğini ifade eden Çağıltay, sistemin, farklı dillerde de hizmet verdiğini belirtti. Proje ekibinin sistemdeki deneylerin ve ders içeriklerinin, Avrupa Birliği'nin standartlarına göre hazırlandığını, sektörünün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak geliştirildiğini anlatan Çağıltay, böylece kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda farklı öğrenme yöntemleri izlemelerine olanak tanındığını söyledi. Radyo frekans alanında dünyada ilk uzaktan laboratuvara sahip olduklarını bildiren Çağıltay, şu bilgileri verdi: ''Laboratuvardaki cihazların maliyetleri milyon dolarları bulduğundan genelde bu cihazların öğrencilerin kullanmasına izin verilemiyordu. Bu nedenle derslerde demo gösterimler yapıyorduk ve bu aletlerin nasıl çalıştığını öğrenciler bu yolla görüyordu. Atılım Üniversitesi'nde milyon dolarların üzerinde yapılan laboratuvarları daha etkin kullanabilmek için internet üzerinden uzaktan erişim sağlama kararımız başarılı bir şekilde hayata geçti.'' Laboratuvardaki mevcut cihazlarla bağlantı sağlayan bilgisayar sisteminin web sunucusu üzerinden aletlere erişim sağladığını belirten Çağıltay, web üzerindeki arayüzü kullanan bir öğrencinin aletlerle yapmak istediği deneylere ilişkin parametreleri göndererek sisteme erişebildiğini anlattı. Bu şekilde devreye giren sistemin cihazları gerektiği şekilde çalıştırdığını ve sonuçları da tekrar alıp kullanıcıya gönderdiğini aktaran Çağıltay, ''Aslında alete dokunmadan internet üzerinden komutlar göndererek fiziksel ortamdaki cihazları kullanarak deney yapabiliyor. Böylece 30-40 kişi aynı anda deney yapabiliyor'' dedi. Atılım Üniversitesi bünyesindeki uzaktan laboratuvara http://errlmoodle.atilim.edu.tr adresindeki web sitesinden erişilebiliyor.