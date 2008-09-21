Uzaktan kumanda ile doğum kontrolü!

Amerikalı ve Avustralyalı bilimciler erkeğin keyfini kaçırmayacak, yüksek teknoloji kullanılan doğum kontrol yöntemleri üzerinde çalışıyor. Bu yöntemlerden biri, devrim niteliği taşıdığı belirtilen, "uzaktan kumandayla sperm akışını kontrol edebilen" yöntem.



Küçük bir operasyonla, testislerden sperm taşıyan kanallara bir "mikro vana" yerleştiriliyor. Erkek, sperm akışını kesmek istediği zaman, elindeki uzaktan kumandayla bu vanayı kapayabiliyor.



Minnesota merkezli tıp firması Shepherd ise "Intra Vas Device" (IVD) adını verdiği ve sperm akışını engelleyen minik bir aygıtı deniyor. Aygıt, son derece acısız bir yöntemle vücuda yerleştiriliyor. Aygıtın iki yıl içinde satışa çıkacağı belirtiliyor.



California da bu konuda araştırma yapan bir ekip de sperm tüpünü saran bir halka üzerinde çalışıyor. Doktorlar halkayı çalıştırarak, spermleri etkisiz hale getirebiliyor.



San Francisco’daki Erkek Korunma İnformasyonu Projesi Müdürü Elaine Lissner, "Erkekler, yeni doğum kontrol yöntemleri istiyor. 10 yıl kadar önce, böyle bir istek söz konusu değildi" dedi.



(Hürriyet)

