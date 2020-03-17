Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek

Sputnik'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitime ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret etti.

Selçuk, burada yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını belirterek, "23 Mart haftası itibarıyla hangi saatte, hangi ders, etkinlik veya oyunun, ne şekilde, nasıl yapılacağına ilişkin planlamalar ve altyapıya ilişkin hazırlıklarımız tamam. Deneme çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Hafta sonu itibarıyla bazı pilot çalışmaların yapılacağını ifade eden Selçuk, 23 Mart öncesinde sistemin çalışıp çalışmadığının kontrol edileceğini, daha iyi nasıl çalışacağı noktasında da tedbirlerin alınacağını belirtti.

"Halihazırda herhangi bir problem söz konusu değil. Tam mesai çalıyoruz" diyen Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin yarın daha detaylı açıklama yapacağını bildirdi.

23 Mart itibarıyla hangi gün ve saatte derslerin işleneceğini detaylı şekilde anlatacağını kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın sürekli kapalı ortamda bulunması bazen onları strese sokabilir. Bu anlamda ailece birlikte bir şey yapmak önemli. Bu sadece bir tatil değil, bu uzaktan eğitimle yapılan bir okul çalışması gibi düşünülmeli. Evin belirli bir köşesi bu tür etkinlikler için ayrılabilir. Çocuklarımızın mümkünse balkona çıkmasını, pencerelerin açılmasını, uygun ortam varsa kalabalık olmadan apartman bahçesinde bulunması temiz hava almaları bakımından önemsiyoruz. Eğitim takvimimizi anne babalara özellikle öneriyoruz. Takvimde, her gün hangi etkinlik, oyun ne şekilde yapılacak, bununla ilgili öneriler var. Bunu mobil olarak tüm hizmet sağlayıcılardan izleyebilirler."

Uzaktan eğitiminin süresine ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bunu detaylı olarak ifade edeceğiz. Gün içerisinde belirli derslere ilişkin, içerikler söz konusu olacak. Sadece ders yok. Oyunlar, etkinlikler, rehberlik de var. Belirtilen saatlerde izleyemeyen öğrenciler için tekrar yayınlar da olacak." diye konuştu.