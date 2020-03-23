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Eğitim

Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi: Hep birlikte başaracağız

23 Mart 2020 09:28

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölmesine sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verilerek bu sabah saat 09:00 itibariyle uzaktan eğitime geçildi. TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor" dedi.

Konuşmasını başında, "Sizler anne baba olarak sakin olun ve çocuğunuza sürecinde devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin virüsten korunma kurallarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu bildirin" diyerek  velilere seslenen Bakan Selçuk, "Bazen çocuklar kulaktan duyma bilgilerle büyük korkular geliştirebilirler. Lütfen çocuklarınızı dinleyin" çağrısında bulundu.

"Galiba birilerinin dileği gerçek oldu"

Bakan Selçuk öğrencilere ise şöyle seslendi:

"Öğrencilere sizin için yapabileceğim bir şey var mı diye sorarım. Öğrenciler de genelde 'keşke okul olamasa, evde ders çalışsak' gibi cevaplar veriyorlar. Galiba birilerinin dileği gerçek oldu. Biliyorsunuz Koronavirüs'ten korunmak için tedbir amacıyla evdeyiz. Biz ders videolarınızı hazırladık. Bir süre okul yok hadi kitabını aç diyen öğretmenimiz de yok, ders başlıyor diyen zil sesi de yok ama eğitim her zaman var. Şimdi kontrol sizde. Ben inanıyorum ki siz bu işi kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemeden, kendi istek ve sorumluluğunuzla başarırsınız. Ders saatlerinizi kontrol edin, anlamadığınız konuları tekrarlayın. Öğretmenlerinizle EBA'dan iletişim kurun. Ödevlerinizi yapın. Ben çocuklarımın kimse çalış demeden çalışacaklarına inanıyorum. LGSY'ye hazırlanan çocuklar kaygı duymasınlar. Sınavda çıkacak sorular okulda gördüğünüz konulardan çıkacak."

Bakan Selçuk, "İleride bu dönemleri anlatacaksınız" diyerek, öğrencilerden bir defter tutup bu dönemde yaşadıklarını, neler hissettiklerini yazmalarını istedi.

"Hep birlikte başaracağız"

Öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Biliyorsunuz 3 HD, 3 SD kanalımız var. Bunun nedeni Türkiye'deki tüm televizyonları kapsayabilmek ve bu kapsam dahilinde de her öğrencimizin erişebilmesini mümkün kılmak. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa veya başka bir sebep olursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse EBA'dan da internetten de konu tekrarlarını, soru çözümlerini, öğretmenlerle iletişimlerini hayata geçirebilirler. Bu bizim için de bütün ülke için de yeni bir deneyim, bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız." 

Uzaktan eğitim hakkında

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

Eksiği olanlar tekrar yapabilecek

Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.

Ayrıca uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek.

TRT-EBA TV yayınlarının TÜRKSAT uydu parametreleri

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4

Eğitim kanalları digital platformlarda hangi kanallarda olacak?

Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:

  TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise
Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal
Türk Telekom/Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal
Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal
D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal
Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

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