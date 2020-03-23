Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi: Hep birlikte başaracağız

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 11 binden fazla insanın ölmesine sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime bir hafta ara verilerek bu sabah saat 09:00 itibariyle uzaktan eğitime geçildi. TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor" dedi.

Konuşmasını başında, "Sizler anne baba olarak sakin olun ve çocuğunuza sürecinde devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin virüsten korunma kurallarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu bildirin" diyerek velilere seslenen Bakan Selçuk, "Bazen çocuklar kulaktan duyma bilgilerle büyük korkular geliştirebilirler. Lütfen çocuklarınızı dinleyin" çağrısında bulundu.

"Galiba birilerinin dileği gerçek oldu"

Bakan Selçuk öğrencilere ise şöyle seslendi:

"Öğrencilere sizin için yapabileceğim bir şey var mı diye sorarım. Öğrenciler de genelde 'keşke okul olamasa, evde ders çalışsak' gibi cevaplar veriyorlar. Galiba birilerinin dileği gerçek oldu. Biliyorsunuz Koronavirüs'ten korunmak için tedbir amacıyla evdeyiz. Biz ders videolarınızı hazırladık. Bir süre okul yok hadi kitabını aç diyen öğretmenimiz de yok, ders başlıyor diyen zil sesi de yok ama eğitim her zaman var. Şimdi kontrol sizde. Ben inanıyorum ki siz bu işi kimse size ne yapmanız gerektiğini söylemeden, kendi istek ve sorumluluğunuzla başarırsınız. Ders saatlerinizi kontrol edin, anlamadığınız konuları tekrarlayın. Öğretmenlerinizle EBA'dan iletişim kurun. Ödevlerinizi yapın. Ben çocuklarımın kimse çalış demeden çalışacaklarına inanıyorum. LGSY'ye hazırlanan çocuklar kaygı duymasınlar. Sınavda çıkacak sorular okulda gördüğünüz konulardan çıkacak."

Bakan Selçuk, "İleride bu dönemleri anlatacaksınız" diyerek, öğrencilerden bir defter tutup bu dönemde yaşadıklarını, neler hissettiklerini yazmalarını istedi.

"Hep birlikte başaracağız"

Öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Biliyorsunuz 3 HD, 3 SD kanalımız var. Bunun nedeni Türkiye'deki tüm televizyonları kapsayabilmek ve bu kapsam dahilinde de her öğrencimizin erişebilmesini mümkün kılmak. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa veya başka bir sebep olursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse EBA'dan da internetten de konu tekrarlarını, soru çözümlerini, öğretmenlerle iletişimlerini hayata geçirebilirler. Bu bizim için de bütün ülke için de yeni bir deneyim, bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız."



