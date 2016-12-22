'Uzaktan çalışma' modeline ilk geçen ING Bank Türkiye oldu

4857 sayılı İş Kanunu’na madde eklenerek 7 ay önce yasallaşan ‘uzaktan çalışma’ modeline haftada iki gün için geçtiklerini duyuran ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Trafik zor, çocuklara zaman az geliyorsa ING’ye bekleriz” dedi.

Daha önce de karne günü ve okulun ilk günü izni gibi uygulamalar başlatan Pınar Abay ayrıca attığı mesajda, ‘turuncu öğleden sonra iznini’ de hayata geçirdiklerini duyurdu. Peki ‘uzaktan çalışma’nın yasal olarak iş hayatına girmesi çalışanlara nasıl yansıyacak? Düzenlemede çalışanın herhangi bir hak kaybına uğramaması öngörülüyor. İşçi ile işveren arasında yeni duruma uygun iş sözleşmesi zorunlu olacak.

Sosyal hakları aynı olacak

Bankacılık, sigortacılık, haberleşme gibi alanlarda daha çok tercih edilebilecek uzaktan çalışma için sözleşmede işin tanımı, süresi, yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar yer alacak. Ayrıca, işverenin işçiyle nasıl iletişim kuracağı, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler sözleşmede yer alacak. Yönetmeliğe göre ayrıca işçiler, özel bir nedeni olmadıkça işyerine gidip gelen emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak. Örneğin işyerinin kreş ve diğer sosyal imkânlarından uzaktan çalışan işçi de yararlanacak. Kullanılacak malzemelerin sözleşmede belirtilmesi ve uzaktan çalışılan gün ve saatlerin günlük puantaj cetveline kaydedilmesinin de yönetmelikle netleştirilmesi planlanıyor.

"2000 kişiye uyguladık, şubelere de yayacağız"

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, haftada 1 gün olarak başlattıkları uygulamayı çalışanların motivasyonu ve verimliliğine olan çok olumlu etkisi nedeniyle erkek çalışanları da kapsayacak şekilde haftada 2’ye çıkardıklarını söyledi. Abay, “İsteyen arkadaşım sabah çok erken işine başlayıp akşamüstü çıkabiliyor ya da geç saatlere kadar çalışması gereken zamanlar oluyorsa güne daha geç başlayabiliyor. İstanbul gibi trafiği çok problemli olan bir şehirde başlattığımız ve şu anda yaklaşık 2000 kişiyi kapsayan bu uygulamalarımızdan, önümüzdeki günlerde farklı şekillerde şube çalışanlarımızın da faydalanmasını istiyoruz” dedi.

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