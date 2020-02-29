Uzaklaştırma kararı yine yetmedi; eşini evinde dövüp çocuklarıyla kaçtı

Bolu'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., üç çocuğunun annesi A.V.'nin evine gidip şiddet uyguladı ardından iki çocuğunu alıp kaçtı.

Öğle saatlerinde uzaklaştırma kararına rağmen eşi A.V.'nin üç çocuğuyla yaşadığı Tepecik Mahallesi'ndeki eve giden İlhan V. zorla eve girdi. Kocasının dövmeye başlaması üzerine A.V. cep telefonunda bulunan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile yardım istedi. Sistem kadının yaşadığı evin adres bilgilerini polise gönderdi. İlhan V. adrese sevk edilen polis araçlarını fark edip yaşları küçük olan iki erkek çocuğunu alarak kaçtı.