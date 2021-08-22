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Yaşam

Uzaklaştırma kararı olan eski sevgilisinin evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltında

22 Ağustos 2021 00:30

Samsun'da uzaklaştırma kararı olan eski kız arkadaşının evini kundakladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Samsun
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