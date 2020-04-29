Uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi cerrahi tulum giyerek sahte ambulansla eski kız arkadaşını evden kaçırdı

İstanbul'da Kağıthane'de uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi cerrahi tulum giyerek ve sahte ambulansla eski kız arkadaşını evden kaçırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zanlı, 20 Nisan günü sahte plakalı bir ambulans ve doktorların giydiği tam korumalı cerrahi tulum kıyafetlerinden ayarladı. Eski kız arkadaşının evine giden zanlı kapıyı açan kişiye "Yeğeninizin erkek arkadaşı Koronavirüs'e yakalandı test için yeğeninizi de hastaneye götürmeliyiz" dedi. Evden apar topar çıkartılan kadın ambulansa bindirildi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, yolda, sahte doktorun eski sevgilisi olduğunu fark eden kadın, paniğe kapıldı. Kısa süren yolculuk sonrası başka bir araca bindirilen kadın ile eski erkek arkadaşı burada tartışmaya başladı. Kadın ağlamaya başlayıp "Ailem beni test için hastanede bekliyor" diyerek gitmek istedi. Araçtan çıkan kadın karakola giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.