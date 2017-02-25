T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uzaklaştırma kararı bulunan adam, eşine bıçak çekti, evini ateşe verdi!

Polisi görünce evi ateşe veren Mücahit U., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

25 Şubat 2017 22:10

Karabük’te, Mücahit U., uzaklaştırma cezası aldığı evine yedek anahtarla girip boşanma aşamasında olduğu eşine bıçak çekti. Eşi ve 2 çocuğu dışarıya kaçarken kapıyı kilitleyip evi ateşe veren Mücahit U., kapı kırılarak dışarıya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, Yeşil Mahalle, Ahmet Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Mücahit U., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 60 gün uzaklaştırma cezası aldı. Mücahit U., buna rağmen eşi Nevin ile çocukları Efe ve Yunus U.'nun oturduğu eve yedek anahtarla girdi. Mücahit U., tartıştığı eşine bıçak çekti. Sokağa kaçan eşi ve çocuklarının peşlerinden giden Mücahit U.'yu çevredekiler durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri geldi. Mücahit U., polisi görünce, eve girip kapıyı kilitleyerek odadaki kanepeyi ateşe verdi.

Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Dumandan etkilenen Mücahit U., dışarıya çıkarıldı. 'Kim yaktı bunu?' diye soran Mücahit U., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu sırada Nevin U. ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Anne ve çocuklarını komşuları teselli etmeye çalıştı.  Polis aracına götürülen Nevin U., "Biz boşanmak üzereyiz. Eve bakmıyor. 2 bıçakla kovaladı. Kaçtığımız yolda bir sürü insan vardı, onlar gördü, onlar ayırdı" dedi. Nevin U., karakolda eşinden şikayetçi olurkan soruşturma sürdürülüyor.

 

ETİKETLER

karabükmücahit uateşyaktıevboşanmauzaklaştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24