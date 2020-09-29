Uzaklaştırma kararı aldırmıştı; Serap Öner, boşanmak istediği adam tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!

Adana'da Serap Öner, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Ali Öner tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Dehşeti anlatan Serap Öner'in babası, "Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner'in (24) yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner (26), bir ay önce babasının evine geldi. Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.

Kalbinden bıçaklandı

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

Baba konuştu: Kızımı kanlar içerisinde kucakladım

Serap Öner'in babası Mahmut Kayadan, olay anını anlattı. Olayın saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan baba Kayadan, "Gece kızımla beraber oturduk. Sonra ben içeri girdim, dışarıdan bağırtıları duydum. Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü. Kızımı aldım kucakladım. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kanını durdurmaya çalıştım çocuklar arabayı getirdi acile yetiştirdik. Bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı istemiyordu. Kızım 'Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık' diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi" dedi.