Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftarda bıçaklandı

Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından, işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesinde meydana geldi. Hanım Ç.'nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)