-Uzakdoğu'nun Türk starı İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - Sibel Ertürk Kurtoğlu - Eğitim için gittiği Tayvan'da televizyon programları, Çince stand-up, dizi, film ve reklamlarla Tayvan, Çin, Malezya, Endenozya, Hong Kong'ta yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından izlenen, programlarında Türkiye ve Türk kültürünü tanıtan Karlova, Türkiye ile Çin arasında ''kültür elçisi'' olmak istiyor. Ankara Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Çince bölümünden mezun olduktan sonra master yapmak için Tayvan'a giden ve şu anda da doktora eğitimi alan Rıfat Karlova, Çin'de yaşayan yaklaşık 700 bin yabancı içerisinde sadece 10-15 kişinin sanat ve televizyon camiasında bir yer edinebildiğini belirterek, programlarına Türkiye'nin modern yüzünü yansıtmaya çalıştığını, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttığını, Türkçe şarkılar söylediğini anlattı. Sosyal paylaşım sitelerinde de binlerce takipçisi bulunan Karlova, ilk kitabı ''Çin Modern Tarihinde Yolculuk''un Nisan ayında Türkiye'de okuyucularla buluştuğunu, Çince yazdığı bir başka kitabın da yakın zamanda Tayvan'da yayımlanacağını belirterek, son dönemlerde ''Martens'', ''Yes Water'', ''MSI'' reklamlarında yer aldığını ve Tayvan'ın en çok izlenen kanalı olan CTI tarafından özel haber olarak tanıtıldığını anlattı. Televizyon programları ve Çince stand-up yaptığını, dizi, film ve reklamlarda oynadığını kaydeden Karlova, kariyerine uluslararası bir yön vererek, Türkiye'yi önce Çin, sonra diğer dünya ülkelerine daha iyi tanıtmayı amaçladığını belirtti. Karlova, ''Kaliteli ve eğlendiren programlara imza atmak istiyorum, ayrıca farklı bir televizyon yüzü olmak istiyorum, bu yüzden de eğitimime çok önem veriyorum'' dedi. -''Çinliler'in dünyasına şovlar hazırlıyorum''- Çinliler'in dünyasına şovlar hazırladığını, programlarının Çin, Malezya, Endenozya, Hong Kong'ta yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından izlendiğini vurgulayan Karlova, şöyle devam etti: ''Çin'de en çok tanınan yabancı Kanadalı Da Shan, ülkesi tarafından da destekleniyor. 25 senedir Çin'de yaşayan Da Shan, Çin coğrafyasında yer aldığı çok sayıda yapım sayesinde Kanada ile Çin arasında bir kültür elçisi görevini görüyor. Ben de '2012 Türkiye'de Çin yılı' ve '2013 Çin'de Türkiye yılı'nda ülkemin kültür elçisi olmak istiyorum. Hem Türk kültürünü Uzakdoğu'ya hem de Çin kültürünü Türkiye'ye tanıtarak ülkemizin daha fazla tanınması için çalışmak istiyorum. Bu coğrafyaya açılırsak inanılmaz bir enerji yakalarız. Elimizde güzel bir güç var ama çok planlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda giderek güçleniyor ve ben de bunda güzel bir rol oynamak istiyorum.''