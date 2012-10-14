Uzay mekiği Endeavour 3 günlük yolculuğunu tamamlıyor

ABD'nin geçen yıl emekliye ayrılan uzay mekiği Endeavour'un Los Angeles sokaklarında üç gündür devam eden 19 kilometrelik yolculuğu bugün sona eriyor.



Şimdiye kadar çıktığı 25 uzay yolculuğunun çoğunda yaşanan ertelemelerle tanınan uzay mekiği, bu kez de emeklilik günlerini geçireceği California Bilim Merkezi'ne geç kaldı. Uzay mekiğinin Cumartesi akşamı Bilim Merkezi'ne varması bekleniyordu.

"Görev 26: Endeavour'un Büyük Yolculuğu (Mission 26: The Big Endeavour Trip)" adı verilen proje çerçevesinde 21 Eylül'de Los Angeles'a getirilen Endeavour, üç hafta sonra uzaktan kumandayla hareket ettirilen 160 tekerlekli bir taşıyıcıyla Los Angeles'i baştan başa geçti.

Salyangoz hızıyla Los Angeles sokaklarından geçen Endeavour'u izlemek için sokaklara dökülen binlerce kişi, kimi zaman fotoğraf çekerek, kimi zaman tezahürat yaparak operasyona destek verdi.

37 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve yaklaşık 80 ton ağırlığındaki Endeavour'un son yolculuğu, kent sokaklarında yapmak zorunda kaldığı manevralar nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

Geniş caddelerden sorunsuz geçen uzay mekiği, iki yanında apartmanların sıralandığı hafif kavisli caddelerde büyük sorun yaşadı. Devasa uzay mekiğinin geçmesi için caddelerdeki 400'den fazla ağaç kesildi, trafik ışıkları ile elektrik direkleri yerlerinden söküldü.

Kimi Los Angeles sakini, ağaçların kesilmesine tepki gösterirken, kimileri ise tarihi yolculuğun her anını kaydetmeye çalıştı.

Bu arada yüzlerce kişi, aşırı sıcak nedeniyle hastanelik oldu.

Jeneratör ve devasa halojen lambalar taşıyan itfaiye araçlarının eşlik ettiği uzay mekiği, Los Angeles sokaklarından geçen en büyük nesne olarak tarihe geçti.

Endeavour'un yolculuğu sırasında bazı mahalleler, saatlerce elektriksiz kaldı. Sokakların ve kaldırımların kapatılması, ticareti ve trafiği de olumsuz etkiledi.

Uzay mekiğinin olaylı son yolculuğunu yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu. Bu para, Bilim Merkezi tarafından ödenecek. Bilim Merkezi, kesilen ağaçların yerine yaklaşık bin fidan dikmek için de söz verdi.

Endeavour, 30 Ekim'den itibaren Bilim Merkezi'nde sergilenmeye başlayacak.

28 Ocak 1986'da fırlatılışından 73 saniye sonra infilak eden Challenger'ın yerine inşa edilen Endeavour, ilk yolculuğuna Mayıs 1992'de çıkmıştı. 25 kez uzaya fırlatılan Endeavour, son uzay seferini Mayıs 2011'de yapmıştı. Uzay mekiği, 19 yıl içinde Dünya'nın etrafını 4700 kez dönmüştü.