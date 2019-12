‘Uzak İhtimal’ Rotterdam’dan ödülle döndü

Avrupa’nın en prestijli film festivallerinden biri olan Rotterdam Film Festivali’nde Türk sineması büyük bir başarı elde etti.



Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ve başrolünde Görkem Yeltan’ın oynadığı ‘Uzak İhtimal/Wrong Rosary’ filmi, Tiger Ödülü’ne layık görüldü. Toplam 14 filmin yarıştığı Rotterdam Film Festivali’nde verilen üç Tiger Ödülü’nden biri, yarışmaya katılan ilk Türk filmi olan ‘Uzak İhtimal/Wrong Rosary’nin oldu.



Jüri, dili ve duygusuyla hikâyesini oldukça iyi aktardığı düşüncesiyle filmi büyük ödüle layık gördü. Bir müezzin ile rahibe olmak isteyen bir genç kız arasındaki aşkı anlatan film, bu aşkın arka planında İstanbul’un eşsiz atmosferini izleyiciye aktarıyor.



38. Rotterdam Film Festivali’nin Resmi Yarışma Bölümü’ne, 200 film arasından seçilen “Uzak İhtimal”, bu festivalde yarışma şansı bulan ilk Türk filmiydi. Festivalin, önceki akşam düzenlenen kapanış töreninde, büyük ödül olan VPRO ‘Tiger’ı (Kaplan) üç filmle paylaşması sonucunda bir ilk daha gerçekleşmiş oldu: İlk kez bir Türk filmi Rotterdam’dan ödülle döndü.



İlk filmlerin başarıları



Genç Türk sinemacıların daha ilk filmleriyle Avrupa’nın önde gelen film festivallerinde başarı elde etmeleri, eskiden ‘uzak ihtimal’di. Ancak son dönemde, ilk filmleriyle yurtdışında ilgi çeken Özcan Alper (Sonbahar), Selim Evci (İki Çizgi) ve Seyfi Teoman (Tatil Kitabı) gibi isimlerin yanına ‘Uzak İhtimal’in yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’u da ekleyebiliriz. Nitekim ‘Uzak İhtimal’ ödül almadan önce de, yeni nesil Türk sinemacıların uluslararası arenada uyandırdığı merak dolayısıyla, Rotterdam Film Festivali, bu yıl ‘Genç Türk Sineması’ adında bir bölüme yer veriyor ve 15 Türk filmini izleyiciyle buluşturuyor.



Yönetmenin ilk kurmaca filmi



Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1995’te mezun olduktan sonra 2000 yılında Los Angeles’ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nin (UCLA) film, TV ve dijital medya bölümünü tamamladı.

ABD’de üç kısa film çeken, bunlardan ‘Lighthouse/Deniz Feneri’ ile UCLA’da ‘Knightly Hours’ ödülünü alan yönetmen, Türkiye’de bulunduğu dönem içinde çeşitli belgeseller çekse de ‘Uzak İhtimal’ ile ilk kurmaca filmine imza attı.



Filmin başrollerinde Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan ve Ersan Uysal bulunuyor. Yeltan, aynı zamanda Tarık Turfan’la beraber filmin senaryosunu da yazan isim. Senaryonun bir hayli ilginç olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Zira Galata’da geçen öyküde, bir müezzin ile rahibe olmak isteyen bir kızın platonik aşkları anlatılıyor.



'Başından sonuna tutarlı'



Yeşim Ustaoğlu’nun da yer aldığı jüri ‘Uzak İhtimal’e verilen ödülün gerekçesini şu cümlelerle açıkladı: “Uzak İhtimal çok akıcı bir sadelik içeren ve apayrı yaratıcılığa sahip bir film; bir aciliyet duygusundan hareketle an be an, nefes be nefes ilerleyen bir film; tamamen kendine has bir gerilim duygusu oluşturuyor. Başından sonuna kadar kendisiyle tutarlılık gösteren bir film.”



Rotterdam Film Festivali’nin yönetmenlerin birinci veya ikinci filmleriyle katıldıkları, dolayısıyla da genç nesil yönetmenleri tanıtmayı hedefleyen yarışma bölümünde, birincilik ödülü, her yıl üç film arasında paylaştırılıyor. Bu yıl ‘Uzak İhtimal’in yanı sıra büyük ödül alan diğer iki film, İranlı Ramtin Lavafipour’un ‘Sakin Ol ve Yediye Kadar Say / Be Calm and Count to Seven’ ve Güney Koreli Yang Ik-June’nin ‘Nefes Nefese / Breathless’ isimli filmleri oldu. Her üç film de 15 bin Euro para ödülü almasının yanı sıra Hollanda devlet kanalı VPRO’da yayınlanacak.