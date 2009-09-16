‘Uzak İhtimal’ Avrupa Film Ödülleri’ne aday

Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ve bu yılın bol ödüllü filmi olan “Uzak İhtimal”, Avrupa’nın en önemli film ödüllerinden biri olan ve 2000 kişilik jürisiyle büyük bir sinema organizasyonu olan Avrupa Film Ödülleri’ne aday gösterildi.

Avrupa Film Ödülleri 2009’a 25 ülkeden toplam 48 film davet edildi.

Bu yıl 22’incisi verilecek olan Avrupa Film Ödülleri’nde oldukça önemli filmler yarışıyor. Yönetmenliğini Danny Boyle’ın yaptığı Oscar ödüllü “Slumdog Millionaire”, Stephen Daldry’nin yönettiği ve Kate Winslet’in oynadığı “The Reader”, Ken Loach’ın yönettiği “Looking For Eric”, Lars von Trier’in “Antichirist”i, İspanyol Pedro Almodóvar’ın yazıp yönettiği “Broken Embraces” ve Andrzej Wajda’nın yönettiği “Sweet Rush” filmi bu yıl ödüle aday diğer filmler arasında yer alıyor.

2000 kişilik büyük jüri, önemli filmler arasından seçim yapacak.

Daha önce katıldığı 38. Rotterdam Film Festivali ve 6. Crossing Europe Film Festivali’nde en iyi film ödüllerini alan “Uzak İhtimal”, İstanbul ve Adana Altın Koza film festivallerinde de birçok ödül aldı.

2009 yılında Türk sinemasında en çok konuşulan filmlerden biri olan Uzak İhtimal’in Avrupa Film Ödülleri’nde de dikkat çekmesi bekleniyor.

Katıldığı uluslar arası film festivallerinde ülkemizi başarıyla temsil eden “Uzak İhtimal”, 9 Ekim’den itibaren Türk izleyicileriyle buluşacak.

Başrollerini Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan ve Ersan Uysal’ın oynadığı“Uzak İhtimal” filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun. Senaryosu Tarık Tufan, Görkem Yeltan ve Bektaş Toplaoğlu imzalarını taşıyor. Filmin görüntü yönetmeni Refik Çakar, sanat yönetmeni ise Selda Çiçek. Filmin kurgusunu Çiçek Kahraman yaparken, müziklerinde Rahman Altın’ın imzası var.

Çekimleri İstanbul Beyoğlu’nda Kuledibi, Galata, Karaköy gibi mekânlarda gerçekleştirilen filmin dört haftalık çekim sürecinde özellikle kilisede ve camide yapılan çekimler bir hayli ilginç görüntülere sahne oldu. “Uzak İhtimal” filmi İstanbul’un farklı inanç atmosferlerini, kendine özgü mekânlarını ve değişik insan tiplerini beyaz perdeye taşıyor. Film Kültür Bakanlığı tarafından desteklendi.

Bir şehrin içinde büyüyen aşk ve hüznün filminin konusu kısaca şöyle:

Müezzinlik yapan Musa’nın ataması İstanbul Galata’da bir camiye çıkınca, genç müezzin hayatında ilk kez İstanbul’a gelir. Musa caminin lojman olarak kullandığı daireye yerleşir. Yanıbaşındaki dairede Rahibe Anna ve onun bakımıyla ilgilenen Clara yaşamaktadır. Kiliseyle evi arasında daracık bir hayata sıkışmış Clara’yla İstanbul’da yeni bir hayata başlayan Musa’nın karşılaşması ilginç ve bir o kadar da sıcak bir duygunun ortaya çıkmasına neden olur. Genç müezzinin kendisine bile söylemekte güçlük çektiği aşk duygusu zaman geçtikçe her anına yayılır. Clara’nın sürekli gittiği kilisede, Musa ve sahaf Yakup Demir’in karşılaşması da başka bir hikayeyi doğurur. Clara, müezzin Musa ve sahaf Yakup Bey’in hayatı kesişince küçük insan öyküleri eşliğinde sürprizler ortaya çıkar.

İstanbul Galata’da, arsitokrat bir aileye mensup sahaf Yakup Bey, İtalyan asıllı Clara ve müezzin Musa’nın zaman zaman neşeli zaman zaman da iç burkan öyküleri “Uzak İhtimal” filminin sıcak atmosferini oluşturuyor.