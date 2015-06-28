Uzak Doğu'da iPhone'u tahtından eden Meizu Türkiye pazarında

Kısa sürede rekor satış rakamlarına ulaşmayı başaran Çin’in yükselen akıllı telefon üreticisi Meizu, Türkiye pazarına Reeder ile giriyor. Ucuz fiyatlı yeni nesil telefonlar temmuzda raflarda olacak.

Apple ve Samsung’a rakip gösterilen, dünyada özellikle internet üzerinden rekor satış rakamlarına ulaşan Meizu, büyüme rotasına Türkiye’yi de ekledi. Hedef pazarlardan biri olarak Türkiye’yi inceleyen marka, Reeder ile Temmuz ayından itibaren satışa başlayacak.

Milliyet'ten Eylem Türk'ün haberine göre, Çin’in en büyük elektronik cihaz üreticisi olan Meizu’nun telefon modellerinin Türkiye’deki belli başlı perakende zincirlerinde satışı için exclusive (tek yetkili) anlaşması imzaladıklarını söyleyen Reeder’ın kurucusu Uygar Saral, “Kendilerinden gelen talep üzerine görüşmelerimiz başladı, görüşmelerimiz sonucunda işbirliği kararı aldık” dedi.

Meizu markasını genç, özgür, yenilikçi, hatta asi olarak tanımlayan Saral, “Bu ürünün en önemli özelliği fiyat avantajı” diye konuştu.

Kartopu efektine dikkat

Reeder’ın da akıllı telefon pazarında kendi markasıyla faaliyet gösterdiğini hatırlatan Saral, şu bilgileri verdi: “Tablette 5 yılda kartopu efekti ile büyüyen grafiğimiz oldu. GSM operatörleri ve elektronik zincirlerle birçok ilke imza attık. Haziran ortası itibariyle tablet PC pazarında ikinciliğe oturduk. Akıllı telefon pazarında da 3 model ile varız. En çok tutulan modelimiz P8C modeli. 599 TL’lik fiyatı ve 5.5 inçlik ekranı, ince tasarımı, kamera kalitesi ve yüksek performansı ile rakiplerinden ayrışıyor. Bu modeli yok satıyoruz diyebilirim.”

‘Ciklet gibi...’

Saral, “Reeder’ın akıllı cep pazarında Intel işbirliği ile pazarın dinamiklerini değiştirecek bir modeli temmuzda geliyor ve bu ürünün tüketici tarafından ‘ciklet’ gibi alınacağını düşünüyorum” dedi.

Saral, yeni Reklam kampanyası için Burcu Esmersoy ile anlaştıklarını ifade ederek, yılı tablet, telefon, bilgisayar dahil 100 milyon dolar ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Temmuzda satışa sunulacak

Meizu yetkililerinin Türkiye pazarını henüz tanımadığını söyleyen Uygar Saral, “Bizim deneyimlerimizi, know-how’ımızı değerlendirebilecekleri bir sinerji yaratmayı istiyorlar” dedi. Saral, “Meizu’nun M1 Note modelinin lansmanı temmuz ayında yapılacak. Bu ürün çift sim kart, 5.5 inç full HD ekran, 13 MP kamera gibi özellikleri var” diye konuştu.

“Meizu, bu yıl ‘20 milyon’ cep satacak hızlı çıkışını sürdürecek”

Dünyada kısa süre içinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Meizu’nun bu yıl sonuna kadar 20 milyon adetlik satış rakamını geride bırakması bekleniyor. Ayda ortalama 1.5 milyon adetlik satışı bulunan markaya, şubat ayında Alibaba Group yatırım yaptı. Dünyanın en önemli E-ticaret platformlarından birine sahip olan Alibaba Group, Meizu’nun azınlık hisselerini 590