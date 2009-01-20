T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uzak diyarlara yolculuk

Dünyada gezmedik yer bırakmayan ev sahibi, 1901 yapımı üç katlı bu köşkü uzak diyarlardan getirdiği çok özel parçalarla yaşamına ortak etmiş.

20 Ocak 2009 02:00

Dünyada gezmedik yer bırakmayan ev sahibi, 1901 yapımı üç katlı bu köşkü uzak diyarlardan getirdiği çok özel parçalarla yaşamına ortak etmiş.

Seyahat etmenin büyüsüne kendinizi bir kere kaptırdınız mı, sürekli yeni bir yerlere gitmek istersiniz. Bu evde yaşayan ev sahibi de bu büyünün aurasına kendisini kaptırmış, gezmedik yer bırakmamı ş dünyada adeta… Elbette sadece seyahat değil; sanat, dekorasyon ve eğlence de var bu evin her bir köşesinde…

Şık, zevkli ve çarpıcı olmanın ötesinde, eve girer girmez uzak diyarlara yolculuğa çıkıyoruz. İstanbul’dayız ama aynı anda çok uzaklardayız… İstanbul’un en sakin semtlerinden olan Göksu’daki, 1901 yılında inşa edilmiş köşk, üç katlı ve 350 m2 genişliğinde. Dışı klasik Osmanlı; içi modern, rahat ve farklı ülkelerden izler taşıyor. Ev sahibi gezip gördüğü yerlerden taşıdığı eşyaları, kişisel zevklerini, yılların deneyimiyle 12 yıldır yaşadığı evinde harmanlamış. Hiçbir mimari ya da dekoratif destek almadan, her şeyle bizzat kendisi ilgilenmiş; kendine has, renkli, enerjisi yüksek ve ruhu olan bir ev yaratmış.

Nereye bakacağını şaşırıyorsunuz… Her bir köşeden değişik bir obje size göz kırpıyor. İskoçya’dan başlayıp İngiltere, Fransa, Türkiye’den geçip ta Uzakdoğu’ya dek uzanıyor bu evdeki mobilyaların, objelerin hikâyesi. Üstelik objeler sürekli değişiyor çünkü sürekli seyahat eden ev sahipleri yeni yeni objeler alıp mevcut olanların yanına ekliyor. Alt katta mutfak, hizmetkâr odası, banyo, yemek odasıyla iç içe çözümlenmiş büyük bir kütüphane; birinci katta üç farklı oturma grubundan oluşan geniş salon; ikinci katta yatak odaları, banyoları ve çalışma odası; üçüncü katta ise misafir odası ve banyosu bulunuyor. Bahçe ise oldukça büyük, bakımlı ve yemyeşil; yaz aylarında çok özel, çok eğlenceli davetlere, partilere ev sahipliği yapı yor.

Künye:
Evin yeri: Göksu, İstanbul…
Evin büyüklüğü: 1901 yılında inşa edilmiş 350 m2 bahçe içinde üç katlı köşk.
Mobilya ve aksesuarlar: Ev sahiplerinin yerine özel imalat yaptırdığı ve seyahatlerinden zaman içinde topladığı mobilyalar ve aksesuarlar.

ETİKETLER

evdekorasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24