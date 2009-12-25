Uyuyan parayı YÖK Başkanı kaptı

T24 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kurulan ve bir marka haline gelen Anadolu Üniversitesinin bankada duran 500 milyon lirasına el konuldu. Para YÖK’e verilecek.





Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kurulan ve bir marka haline gelen Anadolu Üniversitesinin 500 milyon lirasına el konuldu. Gazeteport'un haberine göre, Üniversitenin bankadaki hesabında bulunan para YÖK’e aktarıldı. Muhalefet bu işleme karşı çıkarken, Maliye Bakanlığı ‘’ Para bankada yatıyor, kullanılmıyor’’ savunması yaptı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘’Anadolu Üniversitesinin bir milyar 19 milyon lira nakit parası var. Bunun 421 milyon lirası faiz gelirinden elde edilmiş. Üniversite bu kaynağı kullanmıyor. Yeni kurulan birçok üniversitenin binası yok. Bu paranın 250 milyon lirası, yeni kurulan üniversitelere verilecek. Diğer 250 milyon da bu üniversitelere öğretim elemanı yetiştirmek üzere YÖK’e verilecek’’ dedi.



Bu resmen gasptır





MHP Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil ise, yılların emeğiyle Anadolu Üniversitesinin oluşturduğu paraya, hükümetin el koyduğunu belirtti. Asil, 2010 bütçe kanunu tasarısına Plan Bütçe Komisyonu'nda eklenen bir hüküm ile, Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi'ne ait hesaplarda bulunan 500 milyon liranın yarısının genel bütçeye, yarısının da YÖK hesabına aktarıldığını söyledi.



Açıköğretim öğrencilerine devlet yurtlarında barınma imkanı tanınmadığını söyleyen Asil, dersleri takip etmek ve sınavlara üniversitenin imkanlarından faydalanarak hazırlanmak amacıyla Eskişehir'e gelen on binlerce Açıköğretim öğrencisinin barınma sorunu yaşadığını kaydetti.



Üniversitenin bu konularda yatırım izni taleplerinin yıllardır reddedildiğini hatırlatan Asil, ‘’Harcanmasına izin verilmeyen bu paraya şimdi hükümetin el koyuyor. YÖK Başkanı da önceden bunu biliyor ve üniversiteyi arayıp hükümetin böyle bir tasarrufu olacak diyor. Bu paraya nasıl el koyarsınız. Anadolu Üniversitesinin sivil havacılık okulunda ve hukuk fakültesi binaları konusunda paraya ihtiyacı var. Hem yatırıma izin vermiyorsunuz hem de kullanmıyor diye üniversitenin biriktirdiği paraya el koyuyorsunuz. Bu resmen gasptır’’ dedi.



