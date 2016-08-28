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Yaşam

Uyuyan kızını başından vurarak öldürdü!

“Siz niye geldiniz, onu kaldırın, işe gidecekti”

28 Ağustos 2016 03:45

Balıkesir’in Manyas İlçesi’nde cinnet getiren özel güvenlik görevlisi 36 yaşındaki Özlem Çağlar, uyuyan kızı 17 yaşındaki Sinem Sözen’i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Olay, Manyas ilçesi Haydar Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci eşinden altı ay önce ayrılan Özlem Çağlar, ilk evliliğinden olan 17 yaşındaki kızı Sinem Sözen ve ikinci evliliğinden olan 6 yaşındaki oğlunu da yanına alarak bir süre önce babası Mustafa Çağlar’ın evine geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen güvenlik görevlisi Özlem Çağlar, bugün akşam saatlerinde evde bulunan av tüfeğini alarak kızı Sinem Sözen’in uyuduğu odaya girdi. Özlem Çağlar, silahı kızının başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesi üzerine içeriye giren Özlem Çağlar’ın babası Mustafa Çağlar, torununu kanlar içinde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontorllerde genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

 

"İşe gidecekti"

 

Özlem Çağlar jandarma ekiplerine, “Siz niye geldiniz, onu kaldırın, işe gidecekti” dedi. Bir aydır çevresindeki arkadaşlarına çok bunaldığını ve intihar edeceğini söylediği belirtilen Özlem Çağlar, gözaltına alındı. 

Sinem Sözen’in cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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BalıkesirÖzlem ÇağlarSinem SözenCinayet

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