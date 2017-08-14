Uyuyan karısına tecavüz etti, 9 yıl hapis cezası aldı

İngiltere Newcastle'da ismi açıklanmayan bir adam, eşine uykudayken tecavüz ettiği gerekçesi ile dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasının telefonuna göz atarken videolara girişin kilitli olduğunu görünce şüphelendi ve daha sonra kocasının telefonunda bulunan videolara ulaşmayı başaran kadın, videolarda uykudayken ve alkollü iken kocasının kendisi ile ilişkiye girdiğini ve ilişki anlarını videoya kaydettiğin anlayınca olayı mahkemeye taşıdı.

Mahkemede suçunu itiraf etti

Haberler.com'un haberine göre, Adama dokuz yıl hapis cezası veren hakim Recorder Baird, adama "Kendi cinsel aruzlarını tatmin etmek için eşinin rızasını ve ihtiyaçlarını hiçe sayarak eşi ile ilişkiye girerek eşine tecavüz ve cinsel saldırıda bulundun" dedi.

Kocasının isteği dışında kendisi ile ilişkiye girdiği anların videoasunu gören kadın işte olan kocasını arayıp kendisine olanları söylemesi üzerine kocası bir daha eve dönmedi ve polise teslim oldu. Koca daha sonra mahkemede suçunu kabul etti.

Kadın psikolojik tedavi görüyor

Kocasının yaptıklarından dolayı psikolojik tedavi gören kadın ise yaptığı açıklamada kocasının kendisine böyle bir şey yapacağını hiç beklemediğini ve kocasını bir daha görmek istemediğini söyledi.