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Yaşam

Uyuyan karısına AIDS bulaştırdı

Yeni Zelanda’da AIDS hastası bir adam, uyuyan karısına iğne yapıp HIV bulaştırdığını itiraf etti.

07 Aralık 2009 02:00

T24- Yeni Zelanda’da AIDS hastası bir adam, uyuyan karısına iğne yapıp HIV bulaştırdığını itiraf etti. Adam amacının, karısının kendisiyle seks yapmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Planlayıp, yaptı

SUNDAY Star Times Gazetesi’nin haberine göre ismi açıklanmayan Yeni Zelandalı adam, 2004’te kontrol için gittiği hastanede AIDS’li olduğunu öğrendi. 35 yaşındaki adam çocuklarının hatırına kendisiyle yaşamaya devam edeceğini söyleyen eşinin sevişme isteklerini reddetmesiyle yıkıldı. Geçen mayıs ayında plan yapan koca, kendisiyle tekrar sevişmesini sağlamak amacıyla uyuyan karısına iğne yapıp HIV enjekte etti.

14 yıl hapsi isteniyor



Dört ay sonra yaptırdığı bir kontrol sırasında virüs kaptığını öğrenen 33 yaşındaki kadın, hastalığın kocasının bulaştırdığını öğrenince perişan oldu. Adam karısıyla yeniden seks yapmak ve kendisinden ayrılmasını önlemek için virüsü bulaştırdığını itiraf etti. Gelecek hafta Auckland Yüksek Mahkemesi’nde görülecek davada karısına kasten virüs bulaştıran koca 14 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
 

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