'Uyuyan hakim' Sarısülük davasından çekilme dilekçesi verdi

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla 1 Haziran’da Ankara’da yapılan gösterilerde polis kurşunu ile hayatını kaybeden Ethem Sarısülük davasının üçüncü duruşmasında uyduğuna ilişkin görüntüleri sosyal medyaya düşen Üye Hâkim Cevdet Bak davadan çekilmek için dilekçe verdi.

Bu nedenle dava dosyası üst mahkeme konumunda olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine tekrar gönderildi.

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösterilerde polis kurşunu ile Ethem Sarısülük hayatını kaybetmişti. Polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme tarafsızlığından şüphe edildiği gerekçesiyle üçüncü duruşmadan çekilme kararı almıştı.



İtiraz üzerine mahkemenin bu kararı üst mahkeme konumunda olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi davadan çekilmenin yerinde olmadığına karar vererek dosyayı tekrar 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bunun üzerine davaya bakan mahkeme kararın bozulması için Adalet Bakanlığı’na ‘yazılı emir’ yoluna gidilmesi için başvuruda bulundu. Ancak Bakanlık Sarısülük davasına bakan mahkemenin bu talebini reddetmişti. Bu nedenle 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti toplanarak 7 Nisan 2014 tarihinde dördüncü duruşma için karar almıştı.

Uyuyan hakimden çekilme dilekçesi

Davanın üçüncü duruşmasında Savcı Mustafa Şahin ile Üye Hakim Cevdet Bak’ın uyuduklarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. mahkemenin yeni duruşma tarihi belirlenmesine rağmen üye hakim Cevdet Bak davadan çekilmek istediğine ilişkin bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Mahkeme başkanı da üye hakimin talebinin değerlendirilmesi için dosyayı bir kez daha Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Gönderme kararında şöyle denildi:

“Üye Hakim Cevdet Bak’ın dosyadan çekilme dilekçesi vermesi nedeniyle CMK 30/2 maddesi gereğince bu hususun değerlendirilmesi için Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.”

Bu karar nedeniyle Sarısülük davasına ilişkin 4 klasör tekrar üst mahkemeye gönderildi.

‘Hakimliği bıraksınlar’

Sarısülük ailesinin Avukatı Murat Yılmaz Üye Hakim Cevdet Bak’ın dava dosyasından çekilme kararının yargılamayı uzatmaya yönelik bir girişim olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Bu karar yargılamayı uzatmaya yönelik bir girişimdir. Daha önce Üye Hakim Cevdet Bak’ın da içinde bulunduğu heyetin çekilmesine ilişkin kararı mahkeme yerinde bulmamıştı. Yeniden buna ilişkin bir dilekçe verilmesini dosyası oyalamaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu yargılamayı yapanların Hakimlik mesleğini bırakmalarını talep ediyoruz.”