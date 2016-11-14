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Uyuyan gelininin üzerine kızgın yağ döktü!

Tekirdağ'da gelininin yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Fatma Ç., oğlunun ve gelinin şikayeti üzerine gözaltına alındı

14 Kasım 2016 23:30

Tekirdağ'da Fatma Ç., tartıştığı gelini Nursel D.’nin yüzü ve vücuduna uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Nursel D., tedavi altına alınırken, kayınvalidesinden şikayetçi oldu.

Tedavisi süren Nursel D., "Kayınvalidemi çocuğa bakmasını için çağırdık. 10 gündür bizde kalıyordu. Dün de kendisi ile tartışmamız olmuştu evine gidecekti. "Bana bu caniliği nasıl yaptı? Elindeki kaynar yağlı suyu yüzüme boşalttı. Eşim de ben de şikayetçiyiz" dedi.

Oğlu ve gelininin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatma Ç., savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Yüzü ve vücuduna kızgın yağ döktü

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tekirdağ’da eşi memur olan Nursel D. (31), bir süre önce eşinden ayrılan kayınvalidesi Fatma Ç.’yi 5 buçuk yaşındaki oğlunun bakımına yardımcı olması için evlerine davet etti. Ancak bir süre sonra gelin- kayınvalide arasında tartışma yaşanmaya başladı. Gerginliğin artması üzerine Nursel D., kayınvalidesi Fatma Ç.’den evlerinden ayrılmasını istedi. Fatma Ç., sabah erkenden kalkıp, sessizce, küs olduğu Fatma Ç.’nin odasına girdi. Fatma Ç., yatağında uyuyan gelini Nursel D.’nin yüzü ve vücuduna kızgın yağ döktü.

Acı içinde uyanan Nursel D., bağırarak yardım istedi. Eşi tarafından çağırılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Nursel D., Çorlu İlçesi’nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

"Kayınvalidemi çocuğa bakmasını için çağırdık"

Özel hastanede tedavisi süren Nursel D., "Kayınvalidemi çocuğa bakmasını için çağırdık. 10 gündür bizde kalıyordu. Dün de kendisi ile tartışmamız olmuştu evine gidecekti. Bana bu caniliği nasıl yaptı? Elindeki kaynar yağlı suyu yüzüme boşalttı. Büyük bir acı ile uyandım. Gözümü açtığımda ambulans gelmişti. Devlet Hastanesi’ne gittik ve daha sonra buraya geldik. Eşim de ben de şikayetçiyiz" dedi.

Oğlu ve gelininin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatma Ç., savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturma sürüyor.

İkinci derece yanık

Özel Reyap Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sinan Öztürk, Nursel D. de ikinci derece yanık olduğunu belirtti. Dr. Öztürk, "Hastamız hastanemize geldiğinde üzerine kızgın yağ dökülmesi öyküsü mevcuttu. Şu anda tedavisi sürüyor. Fonksiyon ve estetik sonuçları daha düzgün olsun diye klinik takibimize devam ediyoruz. Şu an için net olarak söyleyemediğimiz bazı konular var. Bunlardan bir tanesi nihai kalacak iz, diğeri de fonksiyon kaybının olup olmayacağıdır. Bunu zaman gösterecektir. Bunu en azına indirmek için uğraşıyoruz. Hayati tehlikesi mevcut değildir" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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