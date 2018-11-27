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Dünya

Uyuyakalan pilot uçağı başka bir havalimanına indirdi

Pilot hakkında soruşturma başlatıldı

27 Kasım 2018 14:36

Avusturalya'da, uçuş sırasında uyuya kalan pilot, ineceği havaalanını yaklaşık 50 kilometre geçti. Pilot uçağı başka bir havaalanına indirmek zorunda kaldı.

8 Kasım'da, Tazmanya'ya bağlı Devonport havalanından  Komşu King Adası'na varmak üzere kalkan uçağın pilotu, uyuya kaldı. İneceği havaalanını 50 kilometre geçen pilot daha sonra dönerek uçağı 46 kilometre uzaklıktaki Currie kasabasına indirdi. 

Pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nihai sonucunun 2019 yılının Mart ayında verilmesi bekleniyor. Bu süreçte pilot herhangi bir uçuş gerçekleştiremeyecek.

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