Uyuya kalan yolcu havayolu şirketine dava açtı

T24 - ABD'de uçakta uyuyakalan kadın, uyandığında tek başına olduğunu anlayınca dehşete düştü.



ABD'de yaşayan Ginger McGuire adlı 26 yaşındaki kadın, United Express'in iç hat seferiyle uçuyordu.



Uçuş sırasında uyuyakalan McGuire taşıyan uçak Philadelphia'ya indi ancak uyuyan kadın uyandırılmadı.



Ginger McGuire uyandığında üç saati aşkın süre önce Philadelphia'ya inen uçağın kapılarını kilitli buldu.



Büyük bir şok yaşayan kadın, kapı açılıp polis kendisine kimlik soruncaya kadar yaklaşık 15 dakika boyunca koltukların arasında yürüdü.



Ginger McGuire, olayla ilgili avukatı aracılığıyla havayolu şirketi aleyhine dava açtı.



Uzun süren Detroit, Washington ve Philadelphia yolculuğunda uyuyan McGuire'in avukatı, iki havayolu şirketine de ihmal, kişisel hürriyetin kısıtlanması, yolcuyu sıkıntıya sokmaktan dava açtıklarını belirtti.



United Express'i ortağı Trans States'in işlettiği ABD'nin önde gelen havayolu şirketi United Airlines'ın sözcüsü, olayın dava konusu olması nedeniyle açıklama yapmayı reddetti.







