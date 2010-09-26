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Yaşam

Uyutuldu ama uyandırılamıyor

Mersin'de 5 yaşında bir çocuk, diş tedavisi için uyutuldu, ama yeniden uyandırılamadı.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Mersin'de 5 yaşında bir çocuk, diş tedavisi için uyutuldu, ama yeniden uyandırılamadı. 12 gündür kaldırıldığı üniversite hastanesinde uyandırılmaya çalışan çocuğun ailesi olaydan hastaneyi sorumlu tuttu.
 

Bayram ve Ülker Sivas çifti, 5 yaşındaki çocukları Oğuzhan'ı diş tedavisi için özel bir sağlık merkezine götürdü.


Aile, hastanenin, çocuğun tedavi öncesi uyutulması önerisini kabul etti.


Ancak anestezi ile uyutulan Oğuzhan, tedavisinin ardından bir türlü uyandırılamadı.


Vücudunda kasılma oluşan ve oksijensiz kalan Oğuzhan'a sevk edildiği Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yüksek ateş teşhisi kondu.


Baba Bayram, "Yaşamsal fonksiyonları şu anda yerinde, tehdit yok ama uyandıktan sonra bir takım kalıçı hastalıklara maruz kalma şansı yüksek" dedi.


Ameliyattan önce oğlunun otizm hastalığı geçirdiğini belirttiğini söyleyen Bayram Sivaslı, hastane hakkında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi.


Doktorlar ise, tedavinin 2-3 ay sürebileceğini belirtiyor.


Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Erdal Doruk, "Şu an için hastamız uyutuluyor, durumunun ne olacağını şu an için söylemek için erken. Bu süreç bazen 2-3 ay sürebiliyor" açıklamasını yaptı.


Aile, şimdi umutla çocuklarının sağlıklı uyanacağı günü bekliyor.


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