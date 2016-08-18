Uyutulan hastanın başında mastürbasyon yapan teknisyen tutuklandı

İzmir'de bir hastanede, uyutulan bir hastanın başında mastürbasyon yaptığı iddia edilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan anestezi teknisyeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, İzmir'de bir devlet hastanesinde görevli anestezi teknisyeni Ö.G. (33),ameliyat öncesi uyutulan bayan bir hastanın başında kimsenin olmamasından yararlanıp mastürbasyon yapmaya başladı.

Hasta odasına sonradan gelen hemşireadayı öğrenciler, gördükleri manzara karşında şoke olurken, Ö.G.'nin geldiklerinden haberdar olmamasını fırsat bilip olayı cep telefonu kamerasıyla çektiler.

Tutuklandı

Durumun polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ö.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve iddiaları kabul etmeyen Ö.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anestezi teknisyeninin, bazı hemşireleri de taciz ettiği ileri sürüldü.