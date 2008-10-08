Uyusun da büyüsün

Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Uyku hepimiz için hayatın bir parçası ama çok azımız onun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta bazılarımız çok az uykuyla yaşamaya, idare etmeye çalışırız. Halbuki uyku, vücudumuzun en önemli ihtiyacı, bir seçenek değil. Bugün uykunun gerçek sebebi, hâlâ gizemini korusa da faydaları artık sır değil: Uyku sırasında birçok organ ve sistemi aktif olarak çalışıyor. Hatta beynin belirli bölümleri aktivitesni dramatik olarak artırıyor ve vücut belli bazı hormonları daha fazla üretiyor.Yapılan bir araştırmada uykudan mahrum bırakılan farelerin, iki ya da üç hafta içinde ölmeleri, açlıktan ölmeyle neredeyse aynı sürede gerçekleşiyor.Biz yetişkinler günde ne kadar uyumamız gerektiğini aşağı yukarı biliriz, ama ya çocuğumuz? Onun günde kaç saat uykuya ihtiyacı var? Yanıtlar aşağıdaki tabloda...Bu yaş aralığındaki bebekler çok fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Çünkü uyku; gün boyunca yaşananların elenip yeniden düzene konulmasını ve bağışıklık sistemini güçlendiren maddelerin üretilmesini sağlar. Bebeğiniz az uyursa, sadece genel modu değil sağlığı da etkilenir. Giderek hassaslasın iştahı azalır ve bağışıklık sistemi zayıflar.Bebeğinizin vücudu, uyku sırasında, büyüme h da salgılar. 4 - 6 yaş arasındaki bir çocuk, ancak 11 -13 saat arasında uyku uyursa yeterince büyüme hormonu salgılayabilir. Uyku yetersizliği, bebeğinizin büyümesini yavaşlatır ve ayrıca beyin üzerinde de etkili olur.Farklı çalışmalar ortaya koymuştur ki, hiperaktivite ve agresiflik, az uyuyan çocuklarda, normal uyuyanlara göre üç kat fazla görülmektedir.7 yaşındaki bir çocuğun uykuya duyduğu ihtiyaç, 11 saatken, 11 yaşındaki bir çocukta bu, 10 saate iniyor. Bu yaşta yeterince uyumak, okul için gereken enerjiyi depolamak için gerekli. Yapılan araştırmalarda, 11 saat uyuyan çocukların okuldaki verimliliğinin de en üst noktada olduğu görülmüş. Yeterince uyumama, çocuklarda sadece öğrenme ve konsantrasyon bozukluklanna yol açmıyor. Depresyon ve sık sık yaşanan baş ağrılarına da neden olabiliyor.Ortaokul ve lise öğrencileri, yoğun çalışmak ve yüzlerce bilgiyi sindirmek, hayal etmek zorunda kalırlar. İnsan beynindeki arşivleme, daha çok uykunun derin olduğu zamanlarda yapılır. Bu nedenle 12 yaşından itibaren 9 saatten az uyunmamalıdır. Az uyuma, dikkat ve algı bozukluklarının yanı sıra, duygusal mod düzensizliklerine de sebep olur. Fazla üretildiğinde yorgunluk ve tansiyona sebep olana kortizol arttığı için, stres de artar.