Uyuşturucuyu tek başına yenen kadın

"Tek başınaysanız ve zorlanıyorsanız, lütfen her zaman değişebileceğinize inanın." Bu, Kristy Enrlich'in çarpıcı ve oldukça kişisel hikayesini yazdığı yazının sonuydu.

31 yaşındaki Kristy, 10 yıldır uyuşturucudan uzak sürdürdüğü yaşamını tek başına yürüttüğü rehabilitasyon sürecinden fotoğraflar paylaşarak kutladı. Fotoğraflarla birlikte hikayesini de paylaşan Kristy artık "eski bağımlı" etiketini de kullanmayacağını söyledi.

Kristy BBC Trending'e, "İnsanlar 'Bir kez bağımlı olan her zaman bağımlıdır' diyor ve anlıyorum. Bir zamanlar ben de öyle hissediyordum. Bu fikre çok kafa patlattım ve katılmıyorum. Ben tedavi olmuyorum, zaten iyileştim. Artık tamamen farklı bir insanım ve asla arkama bakmayacağım" dedi.

Ancak her zaman bu kadar pozitif değildi. Dünyada yaklaşık 20 milyon insanın kullandığı tahmin edilen metamafetamine yalnızca genç bir kızken başlamıştı.

Kristy'i bu tehlikeli uyuşturucuya "çok kötü bir adam" diyerek tanımladığı yaşça kendinden büyük sevgilisi başlatmış.

21 yaşına geldiğinde 7 yıldır uyuşturucu kullanıyordu ama artık dönüm noktasına gelmişti:

"Bir gün uyandım ve ağlayarak annemi aradım. Kendimi kaybettiğimi ve ne yapacağımı bilmediğimi söyledim. Annem açık açık 'Aynaya bak Kristy, neye dönüştüğüne bak ve neden o halde olduğunu göreceksin' dedi. O sabah aynaya baktım ve ağladım. Çok zayıftım. Çirkindim. Hiçbir şeydim. Sadece yer kaplıyordum."

Sonraki birkaç yıl uyuşturucudan temizlenerek geçti. İniş çıkışlı bir dönemdi. Üvey babasının da yardımıyla Kristy kendini bir hafta boyunca bir otel odasına kapattı. Bu ilk adımdı. İkincisi ise bir köpek sahiplenmek, Rockdog.

Ehrlich daha sonra bir küçük sırt çantası hariç bütün eşyalarını verdiğini söylüyor. Sevgilisi ve köpeği Rockdog ile birlikte Amerika'yı otostop çekerek dolaşmaya karar vermişler.

"Parmağımı kaldırıp ilk arabaya atladığım zaman dört haftadır ayıktım. İnanılmazdı. Çok güzeldi. Korkutucuydu. Mükemmeldi. Gezdik ve ormanda yaşayan, parklarda ve sokaklarda yaşayan insanlarla tanıştık. Çok ağladım ama kendime aşık oldum" diye anlatıyor o günleri.

Bugün Ehrlich'in 4 yaşında bir kızı var ve muhasebe öğreniyor.

Sosyal medyanın bu süreçte büyük önem taşıdığını söylüyor:

"Arkadaşlarınıza ve ailenize sorunlarınızdan bahsetmek zor ama internette isminizi gizleyerek yardım isteyebilirsiniz. Bu çok önemli. Facebook'ta bir uyuşturucu rehabilitasyonu grubuna üye oldum ve kendi deneyimlerimi orada anlattım. Dünyada birçok insanın canı yanıyor, uyuşturucu her yerde ve her şehirde. İnsanlar yüz yüze geldiğinizde sizi çok fazla yargılıyor, bazen kalbinizi internetten ama umursayan birine açmanız yardımcı oluyor."

Ehrlich uyuşturucudan temizlenmek isteyenlere "Gidin. Bulunduğunuz şehri terk edin. Terk edemiyorsanız her gün gittiğiniz yerlere gitmekten vazgeçin. Her gün gördüğünüz insanları görmekten vaz geçin. Bunlar gerçekten dostlarınız ve aileniz ise emin olun bir yıl sonra temizlenip döndüğünüzde yanınızda olacaklar. Ellerinizle yapacak bir şey bulun. 'Hayır salak!' diyip parmak şıklatmak benim işime yaramıştı. İnsanların tek başlarına uyuşturucunun altından kalkabileceklerini ve temizlenebileceklerini bilmelerini istiyorum. Ben bunu yaptım çünkü kimse bana inanmıyorken ben kendime inandım" diyor.