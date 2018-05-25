UYUŞTURUCUYU MOLA VE VADİ BULDU

Haber: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda eroin, sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kullanılan dedektör köpekler Vadi ve Mola\'nın uyuşturucuları bulması kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu M.M.’nin Zeytinburnu’ndaki evine operasyon düzenledi. Komandoların da destek verdiği operasyonda narkotik köpeği Mola ile arama yapıldı. Çekmecelerin arkasına gizlenen eroin paketleri ile uyuşturucu hap ele geçirildi. M.M. ile birlikte 3 Afgan gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ikinci operasyonu ise Alibeyköy’deki torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı S.Ş.’ye yaptı. S.Ş’nin kullandığı cipte yapılan aramaya narkotik köpeği Vadi de katıldı. Aracın motor bölümündeki hava filtresine gizlenmiş 300 bin liralık metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3 \'ü tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Koçbaşıyla kapının kırılması

-Komandoların binaya girmesi

-Evde yapılan arama

-Mola\'nın arama yapması

-Tepki vermesi

-Uyuşturucuların bulunması

-Otomobilde arama yapılması

-Vadi\'nin tepki vermesi

-Uyuşturucunun bulunması

-Adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar



