Uyuşturucuyu iç çamaşırlarına gizlemişler

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 1\'i kadın, 3 kişinin yapılan üst aramasında, iç çamaşırlarına gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray-Adana çevreyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri 34 JC 7554 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki Dilara D., 29 yaşındaki Aydın Ö. ve 32 yaşındaki Hüseyin K.\'nın yapılan üst aramasında iç çamaşırlarına paketlenerek gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak ifade için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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