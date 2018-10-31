Uyuşturucuyu çatıdaki kiremitlerin altına saklamış

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada çatıdaki kiremitlerin altına gizlenen satışa hazır 100 fişek eroin ele geçirildi, ev sahibi tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde S.K.\'ya ait evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Tek katlı evin çatısındaki kiremitlerin altına gizlenen satışa hazır 100 fişek eroin ele geçirildi. Ev sahibi S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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