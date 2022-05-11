Uyuşturucuyla mücadelenin yüzü haline gelen savcıyı balayında infaz ettiler

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Ülkesinin uyuşturucu ile mücadelesinde önemli rol oynayan Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı tatilinde vurularak öldürüldü.

AFP'nin aktardığına göre Pecci'nin infaz edildiği düşünülüyor. Paraguay Devlet Başkanı suikastı "korkakça bir cinayet" diye nitelendirdi.

45 yaşındaki Pecci, öldürüldüğü sırada yeni evlendiği eşi gazeteci Claudia Aguilera ile birlikte Baru adasında balayı tatilindeydi.

Aguilera, El Tiempo gazetesine yaptığı açıklamada; "Marcelo'ya iki adam saldırdı. Tam olarak görmedim ama ufak bir teknede veya jet-skide geldiler" dedi.

Aguilera, suikastçilerden birinin araçtan inip hiçbir şey söylemeden Pecci'yi bir kere yüzünden, bir kere de sırtından vurduğunu aktardı.

Kolombiya polisi, Baru'ya beş dedektif gönderildiğini ve ABD ile Paraguaylı uzmanlarından destek alacaklarını bildirdi.

Cinayet gerekçesi henüz bilinmese de Paraguaylı savcı Augosto Salas, genelde uyuşturucu mafyasının böyle operasyonlar yapıldığını ifade etti.