Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı uyuşturucudan tutuklandı!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada doğu illerinden Samsun’a yüklü miktarda esrar geleceği bilgisini aldı.

Posta'nın haberine göre, Atakum ilçesi Çakırlar mahallesinde sivil ekipler, saman yüklü kamyonu durdurup arama yaptı.Yapılan aramada samanların içine gizlenmiş 70 kilo esrar ele eçirildi.

Kamyonda bulunan ve Samsun Uyuşturucu İle Mücadele Derneği Başkanı olan Adem A., Hasan Uğur G. (41) ile kamyon sürücüsü B. T. (27) gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüphelilerden B.T. Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.