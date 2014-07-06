Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Bonzai'den tutuklandı

KKTC Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Talat Yöntem, işlettiği tatil köyündeki odasından uyuşturucu madde çıkması üzerine tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 yıl önce Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ni kuran Talat Yöntem'in işletmecisi olduğu tatil köyüne uyuşturucu baskını düzenlendi.



Aldıkları bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Yöntem'in işletmecisi olduğu Girne Çatalköy'deki Serinli Tatil Köyü'ne geldi. Otelresepsiyonunda 2 gram Bonzai türü uyuşturucu ele geçirildi.



Sabah'ın haberine göre, Yöntem'in kullandığı resepsiyon odasında da yine yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik Bonzai türü uyuşturucu madde bulundu.

Polisleri görünce şaşırdı

Hakkında uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği iddiaları olan Yöntem, karşısında polisleri görünce şoke oldu. Yöntem'in polisleri "Uyuşturucu ile yıllardır mücadele eden bir derneğin başkanıyım" şeklindeki ikna çabası işe yaramadı. Tutuklanan Yöntem önceki gün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Yöntem hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.



Daha önce de KKTC Sayıştayı, bir dönem tedavi merkezi kurulması için piyango ve ikramiye düzenlenen derneği mercek altına almıştı.