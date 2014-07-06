T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Bonzai'den tutuklandı

Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ni kuran Talat Yöntem'in işletmecisi olduğu tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu baskınında Bonzai ele geçirildi

06 Temmuz 2014 16:33

KKTC Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Talat Yöntem, işlettiği tatil köyündeki odasından uyuşturucu madde çıkması üzerine tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 yıl önce Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ni kuran Talat Yöntem'in işletmecisi olduğu tatil köyüne uyuşturucu baskını düzenlendi. 

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Yöntem'in işletmecisi olduğu Girne Çatalköy'deki Serinli Tatil Köyü'ne geldi. Otelresepsiyonunda 2 gram Bonzai türü uyuşturucu ele geçirildi. 

Sabah'ın haberine göre, Yöntem'in kullandığı resepsiyon odasında da yine yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik Bonzai türü uyuşturucu madde bulundu.

 

Polisleri görünce şaşırdı

 

Hakkında uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği iddiaları olan Yöntem, karşısında polisleri görünce şoke oldu. Yöntem'in polisleri "Uyuşturucu ile yıllardır mücadele eden bir derneğin başkanıyım" şeklindeki ikna çabası işe yaramadı. Tutuklanan Yöntem önceki gün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Yöntem hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. 

Daha önce de KKTC Sayıştayı, bir dönem tedavi merkezi kurulması için piyango ve ikramiye düzenlenen derneği mercek altına almıştı.

ETİKETLER

bonzaiuyuşturucuyla mücadele başkanıkıbrısyakalandıtalat yöntempolisele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24