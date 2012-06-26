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Sağlık

Uyuşturucuyla mücadele AIDS'e yaradı!

Uyuşturucu Politikası Küresel Komisyonu raporu, uyuşturucuyla mücadelenin AIDS'in yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu

26 Haziran 2012 17:12

Uyuşturucu Politikası Küresel Komisyonu (Global Commission on Drug Policy) Londra'da yayımladığı raporunda, dünyanın uyuşturucuyla savaşının HIV/AIDS salgınının yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

Raporda, dünya genelinde yapılan araştırmalara göre uyuşturucuyla mücadele konusundaki baskıcı politikaların, uyuşturucu kullananların devletin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını engellediği ve bu kişileri HIV 'in bulaşma riskinin çok yüksek olduğu yerlerde bulunmaya ittiği vurgulandı. Raporda ayrıca ABD , Rusya ve Tayland AIDS 'in önlenmesi konusunda Dünya Sağlık Örgütü 'nün önerilerini görmezden gelmekle suçlandı.

Temmuz'da Washington 'da yapılması planlanan uluslararası AIDS konferansına katılacak BM'den ve hükümetlerden, uyuşturucuyla mücadele konusundaki baskıcı politikalar ile HIV/ AIDS 'in yayılması arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmeleri istenerek uyuşturucu bağımlılarının tedavilerine öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.

Uyuşturucuyla savaşın başarısız olduğunu belirten komisyon, derhal harekete geçilirse milyonlarca kişiye HIV bulaşmasının önlenebileceğini vurguladı. Komisyonda, Meksika , Kolombiya, Brezilya, Şili, Polonya ve İsviçre 'nin eski liderleri ile eski AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana, eski ABD Dışişleri Bakanı George Schultz, Latin Amerikalı yazar Mario Vargas Llosa ve bazı işadamları da bulunuyor.

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