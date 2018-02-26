"Uyuşturucuya çok kolay ulaştım, hem tükettim hem sattım"

13 yaşında başladığı uyuşturucuyu 4 yıl kullanan B.G., arkadaş ortamında özentiyle başladığı madde kullanımının çeşitli nedenleri olduğunu açıkladı. Birçok kez ölümden döndüğünü aktaran B.G., “ Hem kolay ulaşıyordum hem kendim madde satıyordum” dedi.

Birçok kez ölümden döndüğünü aktaran B.G., “Bu kez öldüm, kurtuldum diyordum. Çevremde kimse kalmamaya başlamış ve maddeyi ölmek için içiyordum. Ailem umurumda değildi. İki yıl Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇAMATEM) ayakta tedavi oldum. Orada sadece ilaç ve uyku hapı veriyorlardı. Kalktığım zaman ilaçla yine madde kullanıyordum” dedi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, uyuşturucuya 4 yıl önce başlayan 17 yaşındaki B.G., arkadaş ortamında özentiyle başladığı madde kullanımını, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) sayesinde bıraktı. 3 aydır madde kullanmayan B.G., yarım bıraktığı okuluna açık öğretimden devam ederken, hedefi ise üniversitede psikoloji okuyup, daha çok bağımlının hayata bağlanmasını sağlamak. 30 yıllık alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının ardından “başka bir dünya mümkün” diyerek yola çıkan 60 yaşındaki Yavuz Tufan Koçak, kurduğu Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) ile bağımlı gençleri yeniden hayata hazırlıyor. Doğa içindeki bahçeli bir evde hobileri ile birlikte yaşayan, yaşları 17 ile 40 arasındaki eski bağımlılar, çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelerle günlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir ilaç kullanmadan bağımlılıktan kurtulan gençler, hikayeleriyle yüzlerce bağımlıya da örnek teşkil ediyor.

“İçmediğim zaman uyuyamazdım”

Çeşitli madde türlerini kullandığını kaydeden B.G., “İçmediğim zaman uyuyamazdım. Hem kolay ulaşıyordum hem kendim madde satıyordum. Madde sattığım için para sıkıntım yoktu. İçtiğim yerde duruyordum, insanlar geliyor madde alıp gidiyorlardı. Ağabey dediğimiz insanların aracılığıyla 2 yıl madde sattım. Hiç zor olmadı maddeye ulaşmak. Bağımlılıktan da kurtulmak istemiyordum. Hayatımdan memnundum” ifadelerini kullandı.

“Son dönemde maddeyi ölmek için içiyordum”

Birçok kez ölümden döndüğünü aktaran B.G., “Bu kez öldüm, kurtuldum diyordum. Çevremde kimse kalmamaya başlamış ve maddeyi ölmek için içiyordum. Ailem umurumda değildi. İki yıl Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇAMATEM) ayakta tedavi oldum. Orada sadece ilaç ve uyku hapı veriyorlardı. Kalktığım zaman ilaçla yine madde kullanıyordum” dedi.

“Ailemdeki kavga beni maddeye itiyordu”

İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki B.G., maddeye başlamasında en büyük etkenin ailesinde yaşadığı sorunlar ve aile içindeki iletişimsizlik olduğunu belirtti.

“Maddeye ulaşmak hiç zor olmadı”

Çeşitli madde türlerini kullandığını kaydeden B.G., “İçmediğim zaman uyuyamazdım. Hem kolay ulaşıyordum hem kendim madde satıyordum. Madde sattığım için para sıkıntım yoktu. İçtiğim yerde duruyordum, insanlar geliyor madde alıp gidiyorlardı. Ağabey dediğimiz insanların aracılığıyla 2 yıl madde sattım. Hiç zor olmadı maddeye ulaşmak. Bağımlılıktan da kurtulmak istemiyordum. Hayatımdan memnundum” ifadelerini kullandı.