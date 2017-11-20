Uyuşturucunun zararlarını tiyatro ile anlattılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, amatör tiyatro kulübü üyesi gençler, kent meydanında sergiledikleri oyun ile uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekti.

Paldır Küldür Tiyatro Kulübü oyuncuları, son dönemde artan uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için tiyatro oyunu sergiledi. Kent meydanındaki oyunda senaryo gereği uyuşturucu bağımlısı gençler, meydanda oturan kızlara laf atarak tacizde bulundu. Bunu gören diğer gençler ise kızları korumaya çalışıp tacizci gençlere tepki gösterince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda bir genç bıçaklandı. Kanlar içinler yerde kalan genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen gencin annesi ise sinir krizi geçirdi.

Çevrede bulunanlardan bazıları olanları gerçek sanarak polis ve 112 Acil Servis\'e haber vermek istedi. Daha sonra gerçeği öğrenince ise gençleri alkışladılar. Sergiledikleri oyun ile uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çeken gençlerin performansı büyük beğeni kazandı.

Paldır Küldür Tiyatro Kulübü kurucusu Tolga Yeşildere, uyuşturucu kullanımının 15-16 yaşa kadar düştüğünü belirterek, \"Bizim tiyatro grubumuzda da bu yaşlarda arkadaşlarımız var. Biz genç arkadaşlarımızın uyuşturucu batağına düştüklerinde karşılaşabilecekleri durumlara dikkat çekmek istedik. Umarız biraz faydamız olur\" dedi.



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