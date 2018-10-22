T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucuları ilaç kutusu içine gizlemişler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin, evde yaptığı aramada ilaç kutuları içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirilirdi

22 Ekim 2018 15:27

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin, evde yaptığı aramada ilaç kutuları içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ele geçirilirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde L.T.\'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine evde arama yaptı. Polis ecza dolabının içindeki ilaç kutularının içine gizlenmiş satışa hazır 50 fişek eroin ve uyuşturucudan ele geçtiği tahmin edilen 700 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili L.T., C.T. ve S.İ., gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHATEKİRDAĞOlaylaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele AmirliğiHıdırağa MahallesiPolisTLFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24