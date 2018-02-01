Uyuşturucuları elektrikli eşyaların içine saklamışlar





Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

ATATÜRK Havalimanı\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak\'ta Özbekistan\'ın Taşkent, Kazakistan\'ın Aktav şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na gelen Özbekistan uyruklu S.K.(35) ve Z.R(55)\'nin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri şüphelilerin valizlerinde narkotik dedektör köpeği \'Fırtına\'nın katılımıyla arama yaptı. Dedektör köpek \'Fırtına\' nın tepki vermesi üzerine S.K.\'nın valizinde bulunan kıyma makinası ve 2 şarjlı süpürge ile Z.R.\'nin valizinde bulunan tost makinası polis ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde bu aletlerin iç kısımlarına zulalanmış 1 kilo 75 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. ve Z.R. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler ifadesinde Özbekistan uyruklu J.I.\'nın adını verdi. J.I., Fatih\'te kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

\"FIRTINA\" BULDU

2 kişinin havalimanındaki görüntüleri ile valizlerinde yapılan arama, dedektör köpek \'Fırtına\'nın tepki vermesi ve ekiplerin elektrikli ev aletleri arasındaki uyuşturucuların bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.



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