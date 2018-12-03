Uyuşturucudan ölümün ardından yapılan operasyonda 7 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan M.Y.\'nin ölümünün ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Kaynaşlı\'da M.Y.\'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı. Düzce şehir merkezinde ve Kaynaşlı\'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve M.Y.\'ye olay günü uyuşturucu madde satan, satılmasına aracılık eden, yardım bildirim görevini yerine getirmeyip ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilen A.Ç., M.L., Z.Y., T.G., F.F., E.G. ve U.H. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 50 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından \'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Yardım Bildirim Görevini Yerine Getirmemek\' suçundan adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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