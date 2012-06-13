Uyuşturucudan gözaltına alınan Türkiye güzeli serbest bırakıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2003 Türkiye güzeli Zeynep Y. gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakılan 2003 Türkiye güzeli Zeynep Y., avukatıyla kameralar karşısına çıktı.

Zeynep Y.'nin avukatı Canan Acar, basında yer alan gözaltı haberleriyle ilgili olarak müvekkilinin ifadesine başvurulmak üzere emniyete geldiğini söyledi.

İfadenin şüpheli sıfatıyla alındığını belirten Acar, ancak ifadenin ardından eldeki bulgular ışığında müvekkilinin bırakıldığını belirtti.

Acar ayrıca, müvekkilinin bir telefon konuşması nedeniyle ifadesinin alındığını da sözlerine ekledi.

‘Sigara dahi kullanmıyorum’

Avukatının açıklamasından sonra konuşan Zeynep Y., "Hiçbir şey açıkçası hiç kimse umurumda değil, benim için ailem önemli, ben böyle bir şey yapmadım. Yapmış olsam söyleyecek karakterde bir insanım. Nasıl Tarkan söylüyor diğer insanlar söylüyor, ben de bu tür bir insanım. Dürüst bir insanım yani. Aklandığım için mutluyum ailemden özür dilemesi gereken insanlar var. Çok üzüldüm böyle bir olaya karışmak kesinlikle tarzım değil. Zaten alkol dahi, sigara dahi kullanmıyorum" dedi.

Ancak emniyette hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilen Zeynep Y.’nin, test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve buradan gelecek sonuçların beklenildiği kaydedildi.