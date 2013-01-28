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Yaşam

Uyuşturucudan gözaltına alınan oyuncu Çağatay Ulusoy serbest bırakıldı

Uyuturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli serbest bırakıldı.

28 Ocak 2013 19:15

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında ünlülerin de bulunduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi. Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy soruları yanıtsız bıraktı. Adliyedeki işlemlerin ardından Ulusoyve Karaca dahil 15 kişi serbest bırakıldı.

Şüpheliler sabah saatlerinde iki grup olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. İlk olarak uyuşturucu şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 19 kişi adliyeye sevkedildi. Daha sonra sonra ise aralarında Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da bulunduğu 16 kişi adliyeye götürüldü.

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, basın mensuplarının “Uyuşturucu kullandığınız doğru mu?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

 

'15 kişi serbest'

 

Adliyedeki işlemlerin ardından oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca dahil 15 kişi serbest bırakıldı.

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