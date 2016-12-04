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Yaşam

Uyuşturucu zanlıları, dizi setinin içinden geçerek adliyeye getirildi

Oyuncular zanlıların çıkarılışını şaşkınlıkla izledi

04 Aralık 2016 01:17

Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye getirilişi esnasında adliye bahçesinde Bodrum Masalı dizisinin çekimleri vardı. Uyuşturucu zanlılarının dizi setinin içinden geçerek adliyeye girdi. 

Alınan bir istihbarat üzerine KOM Büro Amirliği ekiplerinin Gümbet Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Uyusturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün kullanıcı olduğu anlaşıldı.Gözaltına alınan diğer 4 zanlı H.G., S.D., Y.M., ile Z.K. isimli kadının kaldıkları yerde arama yapan ekipler, satışa hazır halde bir miktar kokain ve evin elektrik panosu içine zulalanmış halde esrar maddesi ele geçirdi.4 zanlının adliyeye getirilişi esnasında ise adliye bahçesinde Bodrum Masalı dizisinin çekimleri yapılıyordu.

Kalabalık bir ekipler çekim yapan set çalışanları ve dizinin ünlü oyuncularının arasından zanlıların adliyeye çıkarıldı. Oyuncular zanlıların çıkarılışını şaşkınlıkla izledi. Şevval Sam’ın çekimleri esnasından gelen zanlılar nedeniyle dizi ekibi 15 dakika çekimlere ara verdi. Bu esnada zanlıların adliyeye getirilişi dizi ekibi ve oyuncular tarafından ilgi ile izlendi.

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